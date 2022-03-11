PC需求進入盤整　Q1仍佳、全年恐下滑

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儘管疫情仍然影響部分零組件供應，但整體上游供應鏈缺貨狀況已有改善，歐美區域拉貨力道也已放緩，再加之第12代Intel CPU上市的新品到貨，IDC預估臺灣2022年第一季筆記型電腦出貨量可繼續維持年對年正成長，達到8.7%，整體PC與同期相較將小幅度成長4.6%。然而2022年則因整體PC市場的需求放緩，IDC 預估臺灣 PC 市場年對年將由正轉負下滑5.7%。臺灣電腦顯示器（Monitor）2021年第四季市場總量為42.2萬台，與去年同期相較成長22.1%，創下近八年來的單季出貨新高。
除第四季振興券帶來的消費市場買氣，上游供應鏈缺貨問題逐漸緩解，讓廠商在年底前補足部分原先預定的到貨量。2021年全年出貨量同樣維持第五年正成長，且年對年成長突破雙位數達到10.1%。
IDC市場分析師劉伊菡表示，展望2022第一季，因長期受到疫情影響導致的供貨不穩定性，讓通路備貨意願提升，加上受惠於商用部分第四季遞延的出貨量與開學季買氣，臺灣顯示器年成長率仍可維持5.1%。然而在疫情與供貨問題舒緩且面板成本回穩的情況下，IDC預估2022年臺灣顯示器市場不論是出貨量或是營業額，年對年都將下滑近6%。
IDC研究副總監嚴蘭欣認為，因COVID-19疫情肆虐而推升出的強勁個人終端電腦與周邊商品需求，預計將於2022年進入盤整階段，正式步入與病毒共存的生活新常態：從個人到企業組織，皆因應疫情具備適度彈性與準備。未來不論是否採取分流、居家辦公或遠距教學，行動化、數位化、不受時間、地點限制生產力的終端電腦與設備，仍將在面對可能的疫情紛擾下，以公、私皆能兼備的混合型態相關功能元素最被優先配置，持續引領精進與創造需求。