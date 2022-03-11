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台柬舞蹈交流！「柬埔寨仙女舞」成焦點

▲線上交流舞蹈畫面。（圖／法爾提供）
▲線上交流舞蹈畫面。（圖／法爾提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-11 16:39:27｜2022-03-11 16:39:33

《四方報》報導，隨著台灣和東南亞交流頻繁，近期台灣藝文團體「柬式符號」與柬埔寨法爾藝術學院合作，近日舉辦台柬舞蹈交流工作坊，共有10多位來自香港與台灣的舞者和學員，透過實體與線上同步，探索柬埔寨仙女舞之美。另外，13日下午將在台灣當代文化實驗場，舉辦「一米陽光—台柬身體對話」論壇。 

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台柬舞蹈交流工作坊由「柬式符號」(Symbodia)舞者帶領學員們，學習柬埔寨的仙女舞，法爾藝術學院(Phare Ponleu Selpak)的舞者則透過視訊適時給予回饋；在教學現場，還有音樂家楊懿惟彈起古箏，並搭配米糠灑落和石頭撞擊聲，讓眾人融入舞蹈情境。 

「柬式符號」舞者蔡旻妤表示，柬埔寨的仙女舞以前是宮廷的舞蹈，所以平民老百姓看不到，但現在這個時候就是蠻常見的一個傳統舞蹈，然後會在他們的結婚典禮、慶典或是新年，都會有這個舞蹈的出現，或是一些餐廳，就變成是一個觀光的特色。蔡旻妤等人介紹了仙女舞的6種手勢，學員從中也發現微妙之處。 

負責規劃這次活動的「柬式符號」團員吳采柔，兩年前到柬埔寨旅遊，期間找到創作靈感，並遇到同為台灣人的法爾社會企業發展經理許茜雯，因而開啟雙邊交流，這次在文化部「台灣青年文化園丁隊」計畫的補助下，再與法爾藝術學院合作。許茜雯說，這次工作坊採實體與線上同步，結果成效比預期還要好。 

被外國媒體譽為「東南亞太陽馬戲團」的法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak Association），其基地位於柬埔寨，透過藝術教育，他們讓貧窮家庭出生的小朋友，有機會翻轉自己的人生，同時達成心中理想。 

接續台柬舞蹈交流工作坊，雙方將於3月13日週日下午2時30分，在台灣當代文化實驗場(C-LAB)舉辦「一米陽光—台柬身體對話」論壇，由吳采柔、蔡旻妤、楊懿惟，及法爾社會企業執行長林國民(Huot Dara)等人，透過中、柬雙語，以兩國對稻米及土地情感為出發點，探討雙方相關作品所帶出的文化連結，論壇將提供20名觀眾進場參加及100人線上參與，即日起開放上網報名。 


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