台柬舞蹈交流！「柬埔寨仙女舞」成焦點

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「柬式符號」舞者蔡旻妤表示，柬埔寨的仙女舞以前是宮廷的舞蹈，所以平民老百姓看不到，但現在這個時候就是蠻常見的一個傳統舞蹈，然後會在他們的結婚典禮、慶典或是新年，都會有這個舞蹈的出現，或是一些餐廳，就變成是一個觀光的特色。蔡旻妤等人介紹了仙女舞的6種手勢，學員從中也發現微妙之處。
負責規劃這次活動的「柬式符號」團員吳采柔，兩年前到柬埔寨旅遊，期間找到創作靈感，並遇到同為台灣人的法爾社會企業發展經理許茜雯，因而開啟雙邊交流，這次在文化部「台灣青年文化園丁隊」計畫的補助下，再與法爾藝術學院合作。許茜雯說，這次工作坊採實體與線上同步，結果成效比預期還要好。
被外國媒體譽為「東南亞太陽馬戲團」的法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak Association），其基地位於柬埔寨，透過藝術教育，他們讓貧窮家庭出生的小朋友，有機會翻轉自己的人生，同時達成心中理想。
接續台柬舞蹈交流工作坊，雙方將於3月13日週日下午2時30分，在台灣當代文化實驗場(C-LAB)舉辦「一米陽光—台柬身體對話」論壇，由吳采柔、蔡旻妤、楊懿惟，及法爾社會企業執行長林國民(Huot Dara)等人，透過中、柬雙語，以兩國對稻米及土地情感為出發點，探討雙方相關作品所帶出的文化連結，論壇將提供20名觀眾進場參加及100人線上參與，即日起開放上網報名。