桌球／新加坡站林昀儒過頭關 莊智淵、鄭怡靜明日登場
2022年首屆WTT大滿貫新加坡站男單64強，世界第7、我國桌球一哥林昀儒首輪輕鬆直落三晉級，而我國「桌球教父」莊智淵、一姊鄭怡靜預計明日登場。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-11 16:19:27
繼去年WTT年終總決賽後，林昀儒再次回到新加坡參賽，今天狀態相當不錯，面對世界第63芬蘭老將Benedek Olah，開賽一路壓著對手打，最終以11:8、11:7、11:5直落三勝出，順利挺進32強，
林昀儒下一戰對手將是克羅埃西亞選手Andrej Gacina，方才Gacina以總局數3:1擊敗法國選手Emmanuel Lebesson。若林昀儒能挺過次輪，16強可能會碰上中國新星林詩棟。
此外，此次參賽台將還有莊智淵、陳建安、廖振珽、鄭先知、劉馨尹、陳思羽和李昱諄。莊智淵分屬男單籤表上半部，預計明日下午14:50出戰世界第29德國好手Ruwen FILUS，鄭怡靜同樣明日出賽，15點30分首輪面對日本新星加藤美優。
稍早，鄭先知以1比3不敵地主新加坡選手魏睿萱，無緣晉級，晚間18點30分，陳建安男單首輪將出戰世界第39、克羅埃西亞好手Tomislav PUCAR。