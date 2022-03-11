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桌球／新加坡站林昀儒過頭關　莊智淵、鄭怡靜明日登場

▲2022年首屆WTT大滿貫新加坡站男單64強，莊智淵預計明日登場。（圖／體育署提供）
▲2022年首屆WTT大滿貫新加坡站男單64強，莊智淵預計明日登場。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-11 16:19:27

2022年首屆WTT大滿貫新加坡站男單64強，世界第7、我國桌球一哥林昀儒首輪輕鬆直落三晉級，而我國「桌球教父」莊智淵、一姊鄭怡靜預計明日登場。

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繼去年WTT年終總決賽後，林昀儒再次回到新加坡參賽，今天狀態相當不錯，面對世界第63芬蘭老將Benedek Olah，開賽一路壓著對手打，最終以11:8、11:7、11:5直落三勝出，順利挺進32強，

林昀儒下一戰對手將是克羅埃西亞選手Andrej Gacina，方才Gacina以總局數3:1擊敗法國選手Emmanuel Lebesson。若林昀儒能挺過次輪，16強可能會碰上中國新星林詩棟。

此外，此次參賽台將還有莊智淵、陳建安、廖振珽、鄭先知、劉馨尹、陳思羽和李昱諄。莊智淵分屬男單籤表上半部，預計明日下午14:50出戰世界第29德國好手Ruwen FILUS，鄭怡靜同樣明日出賽，15點30分首輪面對日本新星加藤美優。

稍早，鄭先知以1比3不敵地主新加坡選手魏睿萱，無緣晉級，晚間18點30分，陳建安男單首輪將出戰世界第39、克羅埃西亞好手Tomislav PUCAR。
 

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