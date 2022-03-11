中市府突擊檢查歇業旅館　2家違規各罰18萬

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陳子敬表示，有鑑於興中街火警，市長盧秀燕對於市民安全相當重視，今起針對台中市38家已歇業飯店、旅館進行聯合稽查，揪出業者未經申請擅自變更用途等，確定違規就開罰，結合四單位聯合實際勘查，主動追蹤已歇業場所，以防止旅館歇業產生公安危機案例再次產生，保障市民居住安全。
市府觀光旅遊局、消防局、警察局與都發局等單位進行聯合稽查，共稽查聯欣大飯店、奇芳賓館及昭盛52行館等3間歇業旅館。其中昭盛52行館為歇業狀態，聯欣大飯店及奇芳賓館涉及違規使用、擅自室內裝修及未辦理公安申報，都發局將依建築法第91條，分別開罰所有權人18萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。
都發局表示，檢視歇業的聯欣大飯店，初步稽查業者有出租行為，但未申請變更使用執照，違反用途變更；將檢視有無涉及室內裝修，並清查房間數量，有無涉及公安申報。都發局說明，若違規將依建築法開罰6萬至30萬元。
聯欣大飯店內房客說，當初承租有特別檢視消防通道，都做得不錯，因而選租，她從月租7千元改租到7坪大的1萬元套房，已住1年多，今聽到房東未依規變更使用執照，擔心興中街事件重演，她已考慮換租。
都發局呼籲建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。另建築物涉及建物類組變更、室內裝修、應公安檢查申報場所，應依建築法相關程序辦理。
觀旅局表示，今天稽查三家歇業旅館，分別為聯欣大飯店於93年2月15日取得旅館登記證，109年7月30日註銷登記證歇業。奇芳賓館於94年6月29日取得旅館登記證，100年11月11日註銷旅館登記證歇業。昭盛52行館，95年6月6號取得旅館業登記證，110年6月23日註銷旅館登記歇業。