中市府突擊檢查歇業旅館　2家違規各罰18萬

為避免興中街大火憾事，台中市副市長陳子敬今 (11) 日下午帶隊突擊檢查 3 家歇業飯店，針對已歇業旅館展開稽查作業。位於五權路聯欣飯店已歇業，但查到改為出租套房，但未變更使用執照，月租約 7 千元到 1.6 萬元不等。市府強調，將歇業飯店展開清查，確保公共安全。

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陳子敬表示，有鑑於興中街火警，市長盧秀燕對於市民安全相當重視，今起針對台中市 38 家已歇業飯店、旅館進行聯合稽查，揪出業者未經申請擅自變更用途等，確定違規就開罰，結合四單位聯合實際勘查，主動追蹤已歇業場所，以防止旅館歇業產生公安危機案例再次產生，保障市民居住安全。

市府觀光旅遊局、消防局、警察局與都發局等單位進行聯合稽查，共稽查聯欣大飯店、奇芳賓館及昭盛 52 行館等 3 間歇業旅館。其中昭盛 52 行館為歇業狀態，聯欣大飯店及奇芳賓館涉及違規使用、擅自室內裝修及未辦理公安申報，都發局將依建築法第 91 條，分別開罰所有權人 18 萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。

▲台中市副市長陳子敬今下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店(圖／柳榮俊攝2022.3. 11)

都發局表示，檢視歇業的聯欣大飯店，初步稽查業者有出租行為，但未申請變更使用執照，違反用途變更；將檢視有無涉及室內裝修，並清查房間數量，有無涉及公安申報。都發局說明，若違規將依建築法開罰 6 萬至 30 萬元。

聯欣大飯店內房客說，當初承租有特別檢視消防通道，都做得不錯，因而選租，她從月租 7 千元改租到 7 坪大的 1 萬元套房，已住 1 年多，今聽到房東未依規變更使用執照，擔心興中街事件重演，她已考慮換租。

都發局呼籲建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。另建築物涉及建物類組變更、室內裝修、應公安檢查申報場所，應依建築法相關程序辦理。