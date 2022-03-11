蔣萬安激動質詢反遭嗆 綠委譏：為了選北市故意放大動作
國民黨立委蔣萬安今（11）日質詢行政院長蘇貞昌時，要蘇保證不會再停電，沒想到遭蘇反將一軍直指，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府」；蔣萬安隨後在節目專訪中直指，這樣的比喻不倫不類。雙方言詞交鋒引發關注。對此，民進黨立委許智傑認為，蔣萬安為了自己未來台北市長選舉，故意動作放大、提高聲量，希望大家可以放下口舌之爭。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-11 16:25:32｜2022-03-11 16:35:08
針對303停電，蔣萬安今日質問蘇貞昌，願不願意承諾未來不會發生大停電？你敢不敢承諾？蘇貞昌對此回應，「委員你一定要這樣？委員質詢要用這種方式嗎？」，自己對於整個情形都認為針對問題才是解決問題，不是用拍胸保證的，這種政府過去看多了。
蘇貞昌說，國民黨從蔣萬安的祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，「如果你一定要講這種，不會輸你，你今天是為了選舉，你承諾甚麼，你承諾反攻大陸啦」。
蔣萬安隨後上節目對此再回應，這樣的比喻實在是非常不倫不類，應該要就事論事。蔣、蘇言詞交鋒受到關注。
許智傑對此認為，蘇貞昌要表達的是會做事比喊口號更重要，蘇絕對有決心跟態度去緊盯電網，改善台電改革，但不是像蔣萬安要的口頭保證。
許智傑也說，蔣萬安為了自己未來台北市長選舉，故意動作放大提高聲量，希望大家放下口舌之爭，實際去監督電網改善，確保供電穩定，這比較重要。