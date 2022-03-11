議員選舉新人諧音搶知名度 外送、加一、顧防疫勤跑街頭
年底選舉強踫後疫情時代，口罩遮住大半張臉，候選人得出奇招才能讓選民留下印象。中彰地區參與黨內初選的藍綠新人，不約而同以名字諧音做宣傳。與民進黨立委林靜儀名字只差一個字的林佳儀，喊出台中市「海線加一」；擁有國民黨加權百分百優勢的吳柏勳，也以外送平台諧音「吳柏毅」組成街頭機車隊；彰化縣辜皇譯早早喊出「顧防疫」，諧音比本名還響亮。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-11 16:32:28
受到疫情影響，年底想參選的新人若光靠勤跑基層握手拜票，難以留下深刻的記憶點，中部有些想交棒給下一代的資深議員，甚至因此決定「再撐一屆」。不僅老將不敢輕言退場，新人要出頭也相對困難，除了想破頭找議題增加媒體曝光度，各種名字諧音也先後出爐。
民進黨湧言會在彰化縣推出新人辜皇譯，早在去年就客製口罩，印上大大的「顧防疫」三個字，由於乍看不像候選人文宣品，很快被索取一空。鑑於「顧防疫」比辜皇譯還朗朗上口，之後他在選區拜訪或張貼看板，一定會帶著「顧防疫」，成功將劣勢化為轉機。
前台中市長林佳龍子弟兵、「台灣正青」成員林佳儀，名字原就有「加一」諧音，而且和林佳龍、新科立委林靜儀都差一個字，由於民進黨規定參選人不能和選對會的林佳龍一起宣傳，這幾天她改推和林靜儀合體的宣傳看板，主打「佳儀+1」，看一眼便會記得。
爭取國民黨台中市南屯區市議員提名的吳柏勳。名字和年輕人流行的「吳柏毅」只差一個字。「Uber勳」乾脆訂製類似餐點外送員的包包，上面印有國民黨徽和自己名字與相片，他和助理騎著象徵國民黨的藍色機車、揹著「柏勳包」跑行程，大家好奇他是哪個新品牌的餐飲外送員之餘，也加深選民印象、達到宣傳效果。