發電機李千那4情史「只愛才子」 是元介片面分手最傷
李千那、黃尚禾拍攝《少年吔》假戲真做，今（11日）在電影茶敘上認愛「在一起」，37歲的李千那和前夫育有一對高中生子女，離婚後出道桃花朵朵開，和導演于中中、B-Box達人Echo（李昶俊）、是元介有一段情，是元介單方面宣布分手的爭議，傷李千那頗深，一度鬧上媒體版面。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-11 17:20:00｜2022-03-11 17:40:37
李千那拍第一部電視劇《前男友》時，天天被導演于中中痛罵，甚至當眾叫李千那「滾」，整部戲磨練下來，于中中罵出真感情，兩人交往半年的時間，隨著于中中和其他女星過從甚密，兩人黯然分手。後來李千那認識小2歲的Echo，姊弟戀譜了6年，求婚成功的Echo差一點抱得美人歸，後來彼此感情昇華成家人，雙方和平分手。
李千那拍《守著陽光守著你》時，和是元介飾演錯過15年的情侶，兩人入戲太深，很快被拍到出雙入對約會，不料李千那在2021年4月認愛，1個禮拜後是元介就單方面宣布分手，根據是元介的說法，女方憧憬的是愛情，他想要的是生活：「上次被拍到後，我們都有一點點的不平衡跟陰影，只是還沒講破，都還沒說出分手，只是這問題有產生了。」他也表示，公眾人物面對感情有壓力，兩人單純的美好已經不見了。