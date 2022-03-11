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俄烏戰爭引全民皆兵熱議！80歲前國防部長表態願接受教召

▲現年80歲的前國防部長前蔡明憲表示，如果有必要的話，願意接受教召。（圖／記者呂炯昌攝．2022.03.11）
▲現年80歲的前國防部長前蔡明憲表示，如果有必要的話，願意接受教召。（圖／記者呂炯昌攝．2022.03.11）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-11 17:09:25｜2022-03-11 17:11:43

俄羅斯入侵烏克蘭引爆歐洲自二戰後最大的軍事衝突，恰巧我國後備軍人14天新制教召也於日前上路，引發國人對兵役與教召制度是否該改革與精進的討論。繼多位立委表態自願接受教召後，現年80歲的前國防部長蔡明憲今（11）日也表示，如果有必要的話，也願意接受教召。

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時代力量立委王婉諭辦公室今日舉辦「國防改革：台灣的下一步？我國現行國防政策改革」公聽會，邀請專家學者、民間團體與國防部代表探討國防改革議題。曾在陳水扁總統執政末期擔任國防部長的蔡明憲會前受訪表示，烏克蘭人民奮起抵抗俄羅斯的侵略，顯示過去我國在全民國防、全民防衛這一塊疏忽，但是現在加強還不遲，要趕快透過全民國防教育、學校教育、社會教育等方面來加強。

蔡明憲表示，身為退休老兵如果有必要的話，他也願意接受教召，雖然體力不如年輕人，但至少還能夠跟年輕人分享經驗等等。他強調，全民皆兵是不管是退役的、除役的，甚至是女生雖然有生理上的限制，但也能做後勤行政工作。

針對4個月軍事訓練役役期，蔡明憲認為太短了，以他服役的年代不能成為合格步槍兵，「我以前在成功嶺受預官訓就是4個月，4個月出來還是沒戰場經驗，身心對當軍人榮譽感是有的，但是作戰還是不足的！」

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