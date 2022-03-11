追殺或善終？青瓦台魔咒恐再現　尹錫悅放話查文在寅

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雖然朴正熙接下總統大位，甚至成為了韓國憲政史上執政時間最長的國家元首，卻因為責難中央情報部長官金載圭在「釜馬事態」上工作失誤，被惱羞成怒的金載圭開槍射殺。
朴正熙遭到刺殺後，由崔圭夏接手，但總統位子還沒坐穩，就被全斗煥發動的軍事政變逼迫下台，任期僅8個月，卸任後的生活也過的不安穩，據說他的一舉一動都被軍政府監視，以禁止他造反或重新掌權。
全斗煥與朴正熙一樣都是發動軍事政變上台，並且軍事獨裁持續了7年，後來因籌集和侵吞祕密政治資金而被逮捕，並被政治對手判處死刑，後來改判為終身監禁，最後被特赦獲釋。盧泰愚接任全斗煥後，5年總統任期剛滿，就被政治對手清算，罪名包括侵吞公款、腐敗受賄甚至叛亂，盧泰愚被判處17年監禁。而2人也在2021年相繼離世。
即使在任內獲得好評，為人清廉也難逃「青瓦台魔咒」。金泳三以及金大中都因為親屬判刑身敗名裂。第9任總統盧武鉉自身清正廉潔，卸任後親屬被陷害貪污受賄，為了以表清白最後跳崖鳴冤。
而被尹錫悅送進牢獄的第10任李明博，卸任後因兄長和兒子腐敗受賄，2018年10月被判15年徒刑入獄。同樣栽在尹錫悅手中的第11任朴槿惠，因陷入「閨蜜門」，成為韓國首位任內被彈劾下台的總統，又因閨蜜干政被判刑20年。
隨著文在寅政府2021年推動司法改革，削弱檢察機關權力，尹錫悅為表不滿辭職，同年6月宣布角逐韓國總統，尹錫悅曾表示如果當選總統，將對文在寅政府進行積弊清算調查， 如今坐上總統大位，文在寅接下來會面臨尹錫悅的「追殺」，還是能夠獲得「善終」，也成外界關注的焦點。