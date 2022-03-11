《逃跑的人》聚焦移工議題！台灣國際紀錄片入圍名單曝
《四方報》報導，2022第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月6日至15日在台北舉行，眾所矚目的三大競賽「亞洲視野競賽」、「國際競賽」及「台灣競賽」入圍名單已揭曉。今年台灣作品表現不俗，導演黃信堯新作《北將七》雙料入圍亞洲視野競賽和台灣競賽，將於TIDF世界首映，去年入圍金馬獎最佳紀錄片的李永超《二○二○年的一場雨》，一口氣入圍國際競賽和台灣競賽。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-11 17:06:07
其中，台灣競賽共有198部作品參賽，最終入選的15部題材豐富、形式各異，展現台灣導演豐沛的創作能量。入圍名單中，亦不乏關注當今重要社會議題的作品。《庭中有奇樹》是曾威量在城中城大火前留下的珍貴紀錄，照見大樓居民飽含韌性的生活質地；曾文珍費時八年攝製《逃跑的人》，深入跟拍逃逸移工，揭露他們之所以選擇逃跑的艱難困境；施佑倫以《彼岸》詳細探討纏訟19年的后豐大橋冤案，並記錄兩個因命案受牽連的家庭，十多年來的苦痛與堅韌。李永超的《二○二○年的一場雨》以七年紀錄影像映照家族今昔，日常切片堆疊出疫情下緬甸的膠著現況。
TIDF自去年底（2021）結束徵件，共徵得1,896件來自125個國家與地區的作品，成果豐碩，歷經兩個月的初選，並由評審委員決定國際作品適合的競賽類別，三項競賽各15部入圍名單終於在記者會上揭曉。台灣競賽初選委員毛致新表示，今年入圍作品的共通性則是更在意人與環境的關係，製作技術上亦有明顯的提升，很高興看到導演能以當代的觀點和語彙來表達主題；亞洲視野與國際競賽初選委員郭敏容則說，今年參賽作品涉及歷史、宗教、民主、認同等多元議題，且透過敘事的安排呈現出說故事的人背後的情感，雖然一部紀錄片無法改變世界，但可以做為對話、溝通、理解與思考的開始。
第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在光點華山電影館、國家電影及視聽文化中心、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行，蒐羅國內外近150部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。