台語歌手葉勝欽骨髓癌逝！醫：留意「CRAB螃蟹」4徵狀
台語歌手葉勝欽驚傳骨髓癌離世！以「21世紀新人歌唱排行榜」校園組冠軍入行的葉勝欽，發行過數張台語專輯，前年發現罹患骨髓癌，身邊好友今證實葉勝欽已於上月底離世，享年47歲，消息震驚台語歌壇。國泰醫院血液腫瘤科陳苓萍醫師提醒，常見4大症狀口訣就是「CRAB螃蟹」：C高血鈣、R腎衰竭、A貧血、B骨頭痛，都是骨髓癌的徵兆，但因為老人家常有類似狀況，容易被輕忽，錯過黃金治療期。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-11 17:10:43｜2022-03-11 17:25:20
唱片圈傳出葉勝欽罹患骨髓癌，開刀治癒機率僅1%，只能做化療，因此近年悄悄淡出螢光幕。而好友馬妞接受媒體採訪時也曾提及，葉勝欽透露骨盆、膝蓋會痛，到醫院檢查才發現有腫瘤。
對此，國泰醫院血液腫瘤科陳苓萍醫師解釋，骨髓癌應為「多發性骨髓瘤」，是骨髓裡的造血細胞出現問題，癌化的漿細胞在骨髓不正常增生。「多發性骨髓瘤」並沒有特別的危險因子，不會針對特定族群好發。
主要徵兆是貧血，還有骨頭疼痛、腎功能異常、高血鈣，不過腎功能惡化一般不易察覺，許多病人都是抽血檢查發現腎指數差，才意外發現罹患多發性骨髓瘤。而高血鈣則是指骨頭鈣質釋放到血液裡，會感覺噁心、嘔吐、便秘等。多發性骨髓瘤常見4大症狀口訣就是「CRAB螃蟹」：高血鈣 hypercalcemia、 腎衰竭renal failure、貧血anemia、骨頭病兆bone lesions。
陳苓萍醫師也提醒，由於貧血、骨頭痛都是老人家常見狀況，因此很容易忽略是多發性骨髓瘤。目前治療方式已進步，以全身性治療為主，可依身體狀況選擇標靶藥物、免疫調節劑或傳統化療。