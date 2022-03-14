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今日來講股／俄烏戰影響半導體？分析師：本周保守看台股

▲外界關心新一週美國聯準會利率決策會議結果，分析師建議投資人保守操作，可減碼或「現金為王」趕快獲利了結。（圖／NOWnews資料照片）
▲外界關心新一週美國聯準會利率決策會議結果，分析師建議投資人保守操作，可減碼或「現金為王」趕快獲利了結。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-14 08:30:00

俄烏戰事未歇，持續打延長戰，外界憂心將影響半導體產業的原料使用，尤其近來半導體族群股價大多修正，不免令投資人擔憂。為此分析師指出，展望新一週，全球關注美國聯準會利率決策會議結果，是否會因美國消費者物價指數攀升而加大升息規格？如此一來，台股外資恐現大逃殺！因此建議投資人保守操作，可減碼或「現金為王」趕快獲利了結。

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針對外界憂心俄烏開戰，半導體產業的原料使用將受到影響，分析師翁偉捷指出，有些稀有金屬在俄羅斯是第一大出口、也是第一大產出國，如今戰事發生，半導體產業使用多多少少會受到影響，但大多專家並不那麼悲觀，最主要是過去這一年當中，全球因應疫情，產業囤積了非常多的庫存，庫存水位大概平均都是高於過去正常平均值的三成以上，因此還有足夠的庫存動能可以去因應。

翁偉捷進一步指出，但也因為這些庫存水位的壓力，因此股價表現相對比較差，於是產生全球市場一片樂觀、看好半導體產業的同時指數卻下殺「利多不漲」。然而，其實美國下半年經濟景氣很明確被大家預估會下滑，台灣的電子產品出口年增率同樣也有下滑的情形來看，反映了美國在下半年需求滑落的現象。

翁偉捷表示，一旦消費需求下滑，晶片需求就會往下掉，因此戰事雖讓半導體原物料有短缺現象，但將有抵銷的效果，業界預估目前庫存水位還可支應半年到一年的時間，但他也強調，如果時間拖到半年以上，可能全球經濟都會受到全面性的重挫與危機。

至於近來台北股市的表現？翁偉捷認為台北股市表現是長期偏弱勢，目前看起來新台幣已經確定貶勢，當然外資出手的態度就非常明確，漲也賣、跌也還是賣，對外資來說，資金回流到美國資產的速度加快，對台股動能本來就不太有利。

再加上新一週有美國聯準會利率決策會議，市場普遍都是預期升息一碼，但現在美國消費者物價指數來到近8%，通膨惡化，外界也在揣測會不會開始祭出極端升息策略，一次調升兩碼，如果真的如此，台北股市外資可能會有大出逃。因此他建議投資人保守操作。

關於原物料族群，翁偉捷表示，過去都是美國與中國大陸需求旺，但現在美國經濟在下滑中、中國大陸經濟景氣則是在谷底，沒有什麼基本面。現在原物料族群飆漲，基本上都是因為國際原物料報價上漲的推升，並不是真的有長期需求的成長性。

航運類股也是一樣，過去因為疫情造成運價高漲，到目前為止雖有緩解的現象，但沒有出現價格大幅回調修正，翁偉捷認為同樣是護盤或是資金輪動的效果，並不是代表真的有長期的趨勢。至於電子業同樣近來有減碼狀況，在下禮拜升息消息出籠前後，建議大家保守操作、「現金為王」可獲利了結！

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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