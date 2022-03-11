與義大利富商爭奪女兒監護權！台灣空姐淚崩　法院曝真相

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詹女察覺女兒提早出發到義大利後，一方面在國內提起改定親權行使訴訟，並聲請定暫時狀態處分，命藍男不得將女兒帶離國內，雖曾經一、二審裁定准許，但最高法院認定目前女童在義大利，因此無限制藍男帶女童離開國內的必要，因此發回更審，在更一審時裁定駁回詹女聲請。
2019年間詹女到義大利探視女童，期間女童雖與父親同住，也與詹女有相當互動且在義大利生活適應良好，融入國際幼兒園，可用流利中英文交談，沒有不適或困擾之情形（參照義大利兒童神經精神病學醫生訪視報告、我國義大利經濟貿易文化推廣辦事處領事命令參照），但詹女在同年1月間以護照遺失為由，向我國駐義大利代表處申請補發子女護照，並持該補發之護照將女兒帶回台灣。
藍父以在台灣只能跟女兒、詹女短暫視訊，並希望女兒到義大利探望因發生嚴重車禍的祖父，聲請定暫時處分，由父親帶回義大利同住，台北家事庭裁定以在改定親權行使之訴訟確定前，女童應立即返回慣居地即義大利與父親同住，女童每半年可在台灣與母親同住二週，裁定經詹女提起抗告及再抗告均遭駁回而確定，但迄今詹女並未遵守上開裁定，將女兒交付父親。
台北法院表示，無論是藍男於2017年帶女兒到義大利，還是詹女於2019年將女兒帶到台灣，兩人都未經過對方同意，但藍男那次至少詹女原先有同意要去度假，而詹女把女兒從義大利帶回來的時候，聲稱女兒護照遺失辦理新護照，這才能夠將女兒帶回，行為比藍男更為嚴重。
台北法院指出，父母雙方都關愛小孩，但對於如何行使親權沒有共識且互相對立，而詹女將小孩帶回台灣後，未遵守法院讓女兒回到義大利生活的裁定，又不讓藍男與女兒聯繫，所以才暫時裁定由藍男獨自行使親權。
台北法院也強調，本案尚在審理中，希望各界共同維護純淨審判獨立空間，避免謾罵、攻擊。本案由於父母一在台灣、一在義大利，無論怎麼判決都會讓其中一方與子女相處的時間大減，但法院仍會盡力以子女的最佳利益為優先考量。（編輯：倪浩軒）