可口可樂邀男神瘦子賣「無糖快樂水」 搶攻氣泡飲市場
健康意識逐漸，台灣民眾對於「０糖」飲品的接受度也大幅提高，看好這股無糖的清爽風潮，可口可樂在台隆重推出全新無糖氣泡飲料品牌「OOHA」，同步上市3款產品包含「柚子海鹽」「荔枝乳酸」及「水蜜桃烏龍茶」等，邀請嘻哈男神瘦子E.SO 擔任品牌大使，目標鎖定在20~25歲的年輕族群市場。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-11 18:28:04｜2022-03-11 18:29:19
據尼爾森愛科市場研究公司統計顯示，2019年至 2021 年台灣即飲包装飲料市場中，「碳酸飲料品類」持續正成長，其中，果味碳酸新品及無糖碳酸是驅動碳酸飲料品類成長的主力。看好市場前景，可口可樂公司正式在台推出「OOHA」氣泡飲品牌。一次上市三款產品，強調「０糖0卡０脂」的特色，以及1+1 雙風味的口感，帶來全新的口感新革命。可口可樂台灣總經理陳正峰表示：「OOHA氣泡飲在國外上市隨即造成轟動，台灣在今年3月正式上市，邀請年輕族群喜愛的瘦子E.SO擔任品牌大使，可見想擴大無糖氣泡飲料市場的企圖心！」
三款氣泡飲新品主打 1+1 雙風味，主打款「柚子海鹽」將清新柚子與微鹹海鹽結合，實際試喝口味0卡雪碧很像，多了一股柚子的酸甜味，微微的鹹味並不搶味突兀，反而和柚子風味意外的合拍，如果喜歡喝雪碧應該也會喜歡這一款飲料。另外還有「荔枝乳酸」，將荔枝加上經典乳酸口味。「水蜜桃烏能茶」口味則是透過爽口微甜的水蜜桃風味烘托烏龍茶的香氣。「OOHA」氣泡飲即日起販售，500毫升售價35元，330毫升售價25元，新品上市期間有嚐鮮價優惠，各通路優惠方案和日期不一，最便宜可以用19元就買到。
同時，可口可樂確定將在4/1起調價，600ml瓶裝可樂將從29元漲至35元，漲幅逼近2成，調價的幅度並不小，同時可口可樂zero、雪碧、芬達橘子的寶特瓶及易開罐，也會有不同程度的調價，面對漲價議題，太古可口可樂表示距離上次漲價已經有10年之久了，但全球在近年面對通貨膨脹，萬物皆漲的情況之下，多方考量後才有此決定，目前尚未出現囤貨潮。而新品OOHA氣泡飲的售價35元，與調漲後的可樂價格相同，是否新品的價格早已經列入這波漲價名單中呢？陳正峰總經理表示：「定價需要納入多方面的考量，與這波漲價並無關聯。」