這對「台韓明星夫妻」情牽24年 復合故事打趴謝霆鋒王菲
大S（徐熙媛）閃婚閃離汪小菲4個月，再爆閃婚斷聯24年的前男友、韓流先驅「酷龍」成員具俊曄，2人4個月沒見面、僅靠視訊聯絡感情，最終決定結婚，如偶像劇般的愛情故事，引起廣大討論。《NOWnews今日新聞》民調盤點「復合舊愛」6對明星情侶，其中大S與具俊曄以58.84％的勝率，壓倒謝霆鋒&王菲、吳慷仁&邵雨薇等人奪冠。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-12 11:00:00｜2022-03-12 11:19:26
大S在1998年與韓團「酷龍」成員具俊燁爆出熱戀，無奈當年具俊燁身為偶像，有禁愛令在身，無法大方認愛，甚至否認戀情，讓大S非常受傷。直到數年後男方在節目上談及此事，才終於坦承兩人交往過。具俊曄表示，去年冬天看到前女友大S的離婚新聞後，鼓起勇氣撥打24年前存在手機裡她的號碼，一接聽就是大S本人，2人愛火重燃最後互許終身，這段愛情故事以58.84％的票數，打趴謝霆鋒&王菲（21.51％）、孫鵬&狄鶯（7.64％）、辰亦儒&曾之喬（5.46％）、王陽明&蔡詩芸（3.38％）、吳慷仁&邵雨薇（3.17％）等「復合情侶」，讓網友留下深刻印象。
而名列第二名的謝霆鋒&王菲則是「世紀大復合」最經典的例子，謝霆鋒在1999年年底與大他11歲的天后王菲相戀，隔年在公開活動上大方牽手認愛，交往一年後，謝霆鋒在拍攝電視劇《詠春》時，與張柏芝相戀，王菲得知後霸氣放手，男方於2006年與張柏芝結婚並育有2個兒子，這段婚姻僅維持5年就宣告玩完。多年過去了，謝霆鋒最後還是愛回了「舊愛」王菲，重燃愛火的兩人在2014年被媒體發現小倆口愛得火熱，還在王菲住處的窗邊擁吻，「世紀大復合」一事也才跟著曝光，這幾年他們也時常被網友捕捉到約會的身影，感情看起來溫馨又甜蜜。
《NOWnews今日新聞》完整的「舊愛最美！哪一對明星情侶「舊情復燃」最讓人驚喜？」民調可「點此」觀看。