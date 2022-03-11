名家論壇》黃創夏／「透明戰爭」即將毀滅獨裁帝國

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這樣的場面，連美國CIA局長伯恩斯在聽證會上都表示習近平和中南海已經感到不安，因為解放軍「武統」台灣的劇本，過去大多數都是和蒲亭信心滿滿的想定和戰法如出一轍。
習近平注意，蒲亭只示範一次：過去你們以為的鋼鐵洪流與紅色暴風雨的帝國紅軍肆無忌憚入侵追求自由國度之時，即將面對愛好和平與自由人民自動自發的「透明戰爭」時，侵略者將會馬上暴露他們其實是如何的無助、無力和虛有其表。
平心而論，在蒲亭入侵烏克蘭之前，不只蒲亭和習近平，連西方主流國家都傾向預判俄羅斯可以快速佔領基輔，因此都高估了俄羅斯、低估了烏克蘭，而且錯估了科技和新媒體帶來的戰爭情勢之轉變。
烏克蘭人抵抗的意志讓北約和歐盟意外，更透過烏克蘭人各地自動自發地將反抗的意志、抗爭的行動與粉碎侵略者的謊言，這場戰爭因此變成了是一場「透明的戰爭」，「紅色滲透」洗不了腦、「大內宣」無法化解內部的疑慮和憤怒！
過去所有的戰爭，有一個「戰爭之霧」（Fog of war）理論，戰場情勢詭譎多變，而且對戰雙方虛虛實實相互試探，甚至是欺敵或誘敵，因此戰場的狀況可以被掌握媒體的邪惡壟斷，變成是侵略者欺騙世界的工具！
雖然蒲亭出兵宣稱是「反納粹」，但是控制媒體，禁止雜音的俄羅斯其實在戰場的資訊戰模式，就是師承希特勒！
希特勒所「發明」的宣傳技巧，正是普欽和中國獨裁政客奉行不逾的無上法典。
希特勒的公關宣傳靈魂人物是戈培爾，他最精密的心法就是看透人們潛意識的深 遠影響力，他把大多數資源投入運用電影的影像公關操作，成功了塑造希特勒的形象。
戈培爾更運用了大量之好萊塢手法製作新聞影片，包含了運鏡、剪輯、配樂等等娛樂電影手法，藉著鏡頭交錯剪接與音效搭配，呈現出希特勒接受部隊致敬與群眾歡呼的壯闊，不斷地操作政治公關的新聞技巧，成功地營造出集體意志的感染力，也在潛意識中襯托出希特勒是「偉大領袖」的形象。
當然戰爭的資訊更是要百分之百的掌握，所以很多二戰時期的德意志禁衛軍根本不知道諾曼第已經失守、德意志人完全不相信集中營的慘無人道，他們的資訊在戰時，完全被操控。
這也就是為什麼俄羅斯會在戰事初起，就要攻擊基輔的電視塔與哈爾科夫的電視台，因為他們相信只要掌握了媒體資訊，就可以統一口徑！
因為戰場的資訊都是相當片面，甚至是被刻意扭曲的，例如，1979那一年，中國解放軍也是以「泰山壓頂」之勢，大軍直入越南，本以為閃電攻擊，很快就可以拿下越北重鎮諒山，沒想到解放軍骨子裡終究還是「小米加步槍」的土八路根底，一路上丟盔卸甲，被越南四處伏擊和痛擊，死傷慘重、進度遲緩。
侵略者卻可以透過掌握媒體優勢和對內的資訊控制，扭曲一切真相，也誤導國際視聽，中共解放軍這場丟臉至極的慘勝，被帝國的宣傳工具包裝是「血染的風采」，製作歌曲、影片、電影，完完全完遮掩了後來解密的鄧小平、葉劍英與徐向前看到前線窘狀的不可思議而大搖其頭。
烏克蘭反抗俄羅斯的這一場戰役，改寫了過去邪惡帝國從希特勒以來「掌握需船就掌握戰爭」的妄想，因為現代化網際網路之便利上手的人性化科技，去中心化的網絡與網格、還有任何人都可以是個新媒體平台、以及隨時隨地都可以化身是第一線的戰地報導者，這些透過社群的新媒體情勢，蒲亭和侵略帝國完全無法應付，而慣於絕對控制媒體的他們，也不懂到底發生了什麼事？
蒲亭一定很納悶：不是已經轟掉基輔的電視塔、進攻哈爾科夫的電視台，這些從1968踩踏「布拉格之春」第一步就是佔領媒體的SOP，竟然沒效了？
這就是蒲亭的困局，也將是習近平「紅色滲透」野望的破滅，因為他們都終將會發現，當媒體不再是專政帝國與侵略集團所能全面壟斷的特許行業之後，自由奔放的資訊流，將輕而易舉的擊潰侵略帝國的鋼鐵洪流！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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