中和賓士拒檢狂飆！衝撞其他車輛 警方開槍喝止畫面曝
新北市中和區10日深夜23時許，一台賓士車在南山路口遇警方攔查時拒檢還加速逃逸，過程中擦撞民眾車輛，員警見狀開3槍制止，結果後座男乘客頭部中彈，目前仍在醫院急救中。中彈男子的母親控訴警察執法過當，不過警方也釋出事發當時的影片，可以看見警方追逐賓士車頗長一段時間，賓士車在路口更衝撞停等紅燈的其他車輛，警方這才開槍。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 18:54:50
據了解，當時開車的是29歲林姓男子，前座副駕是他老婆藍姓女子，後座則是兩位友人27歲的鍾姓男子與29歲的洪性男子，由於賓士車懸掛非法車牌，警方欲上前盤查，不料林男竟加速逃逸。
而從影片中可以看見，賓士車高速逃逸途中警方一路緊追在後，賓士車先闖越紅燈，而在一處路口遇到其他停等紅燈的車輛時，警方見機下車徒步從後追逐，要賓士停車受檢，但賓士車並未停下而是衝撞其他車輛逼使讓道，警方遂開槍喝令停車，但賓士仍然逃逸，結果後座乘客中彈。而賓士最後在巷弄中遭警方攔下，警方於是將傷者送醫，並清查車上3人身份，而駕駛林男則供稱因太緊張才會逃逸。
警方表示，林男懸掛非法車牌又不願接受盤查，逃逸過程中不遵守交通規則，衝撞波及到其他民眾，已有明顯不法意圖與造成公共危險，所以才開槍。目前傷者鐘男仍在醫院治療，而車上其他3人則已依妨害公務罪移送，且3人都有毒品、傷害、槍砲等多項前科，將進一步調查釐清案情。對於中彈鐘男的家屬不滿，警方表示，初步檢視符合警械使用條例規定，但會移請檢察官偵辦，釐清案件責任歸屬。對於造成民眾受傷，警方也深感遺憾，會展現誠意與家屬溝通。（編輯：倪浩軒）