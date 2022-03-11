《原子少年》19歲單眼皮鮮肉「想使壞」 靠笑容脫穎而出
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》由知名製作人詹仁雄發起，陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師。先前礙於疫情，節目無法如期播出，如今80位學員終於能在13日首播記者會上和大家見面，讓許多苦等已久的粉絲相當期待。其中19歲的木星成員金雲，今（11）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示最近都處於亢奮的狀態，透露自己在家都會加強表情管理，盡可能用「壞壞的笑容」來吸引大家：「舞練起來大家都差不多，可是我會刻意在笑容裡使壞。」坦言雖然私下就時常面帶笑容，不過比較想在舞台上釋放不一樣的魅力。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-11 19:04:34
土星的曹家齊坦言克服緊張感的方式，就是把後天的表演當作最後一次，盡可能在關鍵時刻不失誤，至於調適的祕招，他透露會反覆練習舞步：「我覺得自己已經做好百分百的準備。」木星的陳治廷希望可以保持平常心，透露每天睡前都會把表演內容在腦中模擬5遍：「可以增加印象，有時候想得太細就會失眠，但我還是會想辦法睡著，與其起床浪費體力，不如好好休息。」
地球的周祖安表示賽前會不斷回顧自己的影片去做修正，負責替大家雕舞的他坦言每一位成員都非常聽話，彼此間不太會發生爭執：「我們有一起談心過，把事情都講開，我擔任領導者也是心靈雞湯，他們進步很多，我很有信心。」水星的李秉諭表示最近很認真在控制飲食、健身，每天都會安排有氧運動，其他時間也會從事高間歇，笑說最擔心在鏡頭前臉腫，希望可以盡快瘦下來。
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