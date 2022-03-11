名家論壇》錢震宇／為「民」服務的任用標準

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有關係就沒關係！民進黨政府就是因人設事，自己人怎麼樣都無所謂，不是自己人都該死！
來做個對照吧。大家還記得張少熙嗎？他是前體育署長，因為東京奧運中華代表隊出賽時全隊坐經濟艙，而中華奧會及官員自己坐商務艙，引起反彈。面對輿論發燒，張少熙第一時間就口頭請辭以示負責，即便最後奧運代表團拿下了史上最佳的2金、4銀、6銅佳績、即便有上千位體育人及運動選手聲援力挺張少熙，但張還是堅辭，而蘇貞昌火速批准，只因為政治正確。
體育署在安排選手艙位上確實有所疏失，也有改進空間，畢竟這些選手出國代表國家出賽應該要安排舒適的機位，可是他有影響到民眾的生活嗎？有導致民眾及商家的經濟損失嗎？還是有人因此被卡在電梯中？或是無法上班？沒有嘛！跟王美花比起來，哪一個人的主責業務對國人影響大？當然是主管國營事業及水電油的經濟部。
好，如果你說台電董事長、總經理都為此下台，這樣比起來經濟艙事件張少熙請辭已經夠了，罪不及教育部長吧。但我要問的是，經濟部是主管台電的事業主管機關，而經濟部面對接二連三的停電出包，提不出任何立即的解決方式，只是一再解釋是人為疏失，不然就是空泛地說提昇防呆機制，試問王美花除了撤換台電主管外，還能做那些事？
王美花過去以智慧財產權及智財法領域見長，擔任經濟部長之後，面對國際貿易業務，就連說好信心滿滿可以加入的CPTPP也都毫無下文。去年台灣嚴重缺水，不懂水的王美花竟然說可以在科學園區或工業區鑿井取水使用，讓一堆人傻眼，也說今年不會缺電，結果馬上就全台大停電。如此毫無專業、離譜言行的人竟然穩坐經濟部長大位，掌控每年高達180多億元的預算，真的很難令人信服。
王美花堅不下台，體育署長至今找不到人，多麼強烈的對比。蔡政府對政務官的任用標準顯然有大問題，首長的政治考核比能力考核還要重要，完全失去承擔政治責任及政策成敗的勇氣與魄力。
這讓我回想到蔡英文執政初期，任用林全擔任行政院長，但卻是要他去執行一例一休、前瞻計畫、礦業法修法等爭議法案，不顧社會輿論反對硬幹，結果短短一年多就被蔡英文撤換，當時獨派還把林全講成是「老藍男內閣」。實際上，林全也就是蔡英文的工具而已，把他當成政策犧牲品，用過即棄。
蔡政府根本沒有好好善待這些專業文官，或是找尋真心希望為台灣這塊土地做點事的首長，最後劣幣驅除良幣，想當官的就都是同一類人！甩嘴皮、顧左右而言他、死不承認政策錯誤、不做溝通直接硬推政策、把在野黨批評都當成唱衰，變成蔡政府官員一致的特色。
「為民進黨服務」成了蔡英文內閣任用的唯一標準，真的悲哀至極。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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