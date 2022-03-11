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具俊曄一通電話爽娶大S　沈玉琳跟風找「失聯20年前任」

▲沈玉琳跟風找失聯20年的前任。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲沈玉琳跟風找失聯20年的前任。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-11 21:00:00

藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，震撼台、韓兩地，具俊曄當時得知大S恢單後，趕緊找出對方的電話聯繫關心，重燃24年前愛火。而藝人沈玉琳得知後，也去回顧自己的電話簿，怎料意外播給20年前初戀，他今（11）日出席JKF第三屆百大女郎頒獎典禮時，也曝光老婆的反應。

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▲大S超過20年沒換手機號碼，具俊曄成功聯繫後，兩人重燃愛火，而手機號碼用多久也引起網友熱議。（圖／WeTV提供、取自具俊曄IG）
▲大S超過20多年沒換手機號碼，具俊曄成功聯繫後，2人重燃愛火。（圖／WeTV提供、取自具俊曄IG）
沈玉琳透露日前抱著嘗試的心情，在手機輸入失聯已久的初戀，未料還在考慮是否主動通話關心時，竟直接手滑按下撥出鍵，好在對方沒有接通，才鬆了一口氣。不過沈玉琳事後也沒有多想，反而很誠實地向老婆報告此事，對方也開玩笑地說：「她可能也在翻電話簿吧。」表示夫妻倆其實都能包容彼此的過去，強調相互信任非常重要。

沈玉琳在JKF頒獎典禮中擔任鑽石女郎獎頒獎人，一直秉持「錢來就幹」精神的他，在頒發之前也不忘自肥和JKF女郎有親密互動，還接受「最凶武器」安希的超強電力的「愛心攻擊」、啾啾的撩男語錄和苡利的性感貼身熱舞，都讓沈玉琳血壓不斷飆高。

領外，「瘋狂中年網紅」呱吉則頒發最具潛力新人獎，由甜美嬌小的JKF女郎陳潔兒獲得殊榮，呱吉在頒發年度突破獎時，驗收「台版新垣結衣」希希是否能有當好老婆的手藝，在台上親密互動做出解扣子、打領帶、繫鞋帶等指定動作，想不到見多識廣的呱吉也有嬌羞的一天，上演「老婆不要看」的戲碼，證實希希的魅力確實難以抵擋。

▲呱吉（左）擔任JKF頒獎典禮頒獎人。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲呱吉（左）擔任JKF頒獎典禮頒獎人。（圖／記者王嘉鴻攝）

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