具俊曄一通電話爽娶大S 沈玉琳跟風找「失聯20年前任」
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，震撼台、韓兩地，具俊曄當時得知大S恢單後，趕緊找出對方的電話聯繫關心，重燃24年前愛火。而藝人沈玉琳得知後，也去回顧自己的電話簿，怎料意外播給20年前初戀，他今（11）日出席JKF第三屆百大女郎頒獎典禮時，也曝光老婆的反應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-11 21:00:00
沈玉琳透露日前抱著嘗試的心情，在手機輸入失聯已久的初戀，未料還在考慮是否主動通話關心時，竟直接手滑按下撥出鍵，好在對方沒有接通，才鬆了一口氣。不過沈玉琳事後也沒有多想，反而很誠實地向老婆報告此事，對方也開玩笑地說：「她可能也在翻電話簿吧。」表示夫妻倆其實都能包容彼此的過去，強調相互信任非常重要。
沈玉琳在JKF頒獎典禮中擔任鑽石女郎獎頒獎人，一直秉持「錢來就幹」精神的他，在頒發之前也不忘自肥和JKF女郎有親密互動，還接受「最凶武器」安希的超強電力的「愛心攻擊」、啾啾的撩男語錄和苡利的性感貼身熱舞，都讓沈玉琳血壓不斷飆高。
領外，「瘋狂中年網紅」呱吉則頒發最具潛力新人獎，由甜美嬌小的JKF女郎陳潔兒獲得殊榮，呱吉在頒發年度突破獎時，驗收「台版新垣結衣」希希是否能有當好老婆的手藝，在台上親密互動做出解扣子、打領帶、繫鞋帶等指定動作，想不到見多識廣的呱吉也有嬌羞的一天，上演「老婆不要看」的戲碼，證實希希的魅力確實難以抵擋。