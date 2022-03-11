阿里山花季開跑　交通管制措施一次看

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公路總局指出，自行開車前往賞花的民眾，花季期間的例假日及連續假期上午6時至11時，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁止小型車通行，請民眾於台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。
公路總局提到，接駁客運的車票已開放民眾預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，選擇適合班次預約購票劃位，再按預約時間轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區，歡迎多加利用。
至於團體旅遊的遊客，假日及連續假期上午6時至11時，請於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，並先統計完成團體遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間；另台18線29k僅開放購票人員下車購票，其他遊客如有休憩需求，請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區進行休憩。
公路總局也鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【臺鐵嘉義站─阿里山】、【臺北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。
公路總局呼籲，請民眾注意個人衛生，如出現咳嗽等呼吸道症狀應配戴口罩、儘速就醫並通報1922，公路總局也將持續督導客運業者落實執行各項防疫措施，請民眾安心搭乘公共運輸前往賞花。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。