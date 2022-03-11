再提兩岸一家親！李克強「畢業」記者會　明年3月卸總理

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記者會上有台灣媒體記者問及中國將如何應對台海局勢、維持並且增進兩岸民眾的福祉。李克強回應表示，「大陸對台的大政方針是明確的，在政府工作報告中都已表述，也就是堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和『祖國統一』」。
李克強進一步表示，「兩岸兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候都是割不斷的，我們願繼續和台灣民眾分享發展機遇，對來大陸發展的台灣民眾提供同等待遇，為他們辦實事、做好事、解難事。」只要兩岸同胞和衷共濟、團結向前，就一定能夠推動兩岸關係和平發展，共享中華民族復興的福祉。
李克強自2013年起擔任國務院總理，李克強今日在記者會上表示，「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年」，計劃將在明年3月這屆任期屆滿後卸任。
當被問到本屆政府所遇到的最大挑戰為何，李克強指出，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加，其中最大的挑戰是新冠肺炎疫情以及其帶來的經濟衝擊。李克強表示，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」
李克強在現任中共領導人的排名中名列第二，僅低於身兼中共總書記、中央軍委主席和國家主席的習近平。
不過習近平至明年3月也擔任2屆國家主席，但中國中國於2015年修改憲法，取消國家主席連任不能超過2屆的限制，總理任期的限制則未取消。外界猜測習近平將會在今年秋天召開的中國共產黨第20次全國代表大會，取得前所未有的第三屆總書記任期，並將在明年3月繼續擔任中國國家主席。
在中共一黨專制的情況之下，任何公職人選都是由各級中共黨組織決定，明年3月接任總理的人選，也將由中共政治局核心人員決定產生。根據中共不成文的「七上八下」（67歲上，68歲下）的規定，現年66歲的李克強明年是否還能「上」，目前仍是個未知數。