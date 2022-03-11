台中大里街頭槍戰！警連開8槍畫面曝光 路人驚聲尖叫
台中市大里區中興路加油站外，今（11）日下午5點左右驚傳發生警匪槍戰，警方在圍捕4名通緝犯時，嫌犯開車拒捕，警方朝車連開8槍將人制伏。過程中有位民眾婦人遭波及受傷，車上的一位男性嫌犯也中彈。警方將中彈嫌犯與民眾送醫救治，並在車上起出安非他命及毒品咖啡包等違禁物。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 20:46:07｜2022-03-11 21:00:23
據了解，台中警方當時接獲通報有4位通緝犯在汽車旅館，警力到場準備圍捕時嫌犯正好上車離去，警方於是尾隨至中興路加油站外，伺機上前攔查。結果嫌犯拒捕開車逃逸，過程中衝撞到後方車輛以及一旁騎車的婦女。
警方見狀立即將嫌犯車輛包圍，並朝車內連開8槍將其制服，隨後將車上嫌犯一一拉出車外，喝令其臥倒在地。不過大白天在馬路上竟然槍聲四起，地上血流如注、路人驚聲尖叫，場面可說非常混亂驚悚。
警方表示，遭到波及的婦人民眾左腳踝骨折，送醫後並無大礙，不過婦人上救護車時不斷哀嘆「摳憐喔」、「關我什麼事」，直呼倒霉。至於詳細案情仍待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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