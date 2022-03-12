陳亞蘭《嘉慶君》全台淚崩　喊楊麗花：第二個母親

台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》瞬間收視率再創新高達1.39，陳亞蘭真龍現身威震收視，真假媽媽聯手陪伴兒子度過重重考驗，將該劇劇情推入高潮，陳亞蘭飾演嘉慶君來台尋找親身母親，她為營救被下毒、受刑的母親（葉麗娜 飾），孝子模樣讓全台觀眾淚流，直喊想要有嘉慶君這位孝順的兒子，而廖麗君飾演她的假媽媽，將有別於傳統母親形象，偷拐搶騙樣樣來。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-12 00:00:00
談到與國寶級恩師楊麗花情感，陳亞蘭闡述「忠孝節義」，認為每一個人都要心存感恩與尊師重道，她淚崩：「楊阿姨如我第二個母親，她見我這陣子忙於宣傳後製，每天都會給我鼓勵、愛的抱抱，還會熬熱湯給我喝，讓我補補身。」陳亞蘭自歎不如楊阿姨國寶級功力的60%，她說：「日前到錄音室配樂，楊阿姨也是驚喜地在錄音室現身，總監製親自督軍坐鎮，讓戲劇效果更精緻。」陳亞蘭回想起國寶級恩師楊麗花當年在她第一次擔綱男主角戲劇《鐵漢柔情》親身指導的模樣，當時就發願要跟恩師一樣，做好傳承。
陳亞蘭淚流為了新戲宣傳走透透，就連過年期間都沒回台南陪家人團聚，可說是過家門而不入，再加上媽媽年紀已高，不適合舟車勞頓往返台北、台南，她只能趁到高雄宣傳時，請兄長將母親接到高雄，趁著夜晚述說母女情。陳亞蘭形容母親相當體貼自己的工作，與為了傳承歌仔戲使命，「我媽媽不像一般家長會催促我結婚，或是問我交男朋友沒，這次在台南拍戲，我也邀請媽媽來現場探班，但媽媽都擔心造成我工作困擾，每次都選擇默默的在電視機前準時打開電視，支持我、關心我。」台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》每週一至週五晚間八點台視播出。（編輯：楊穎軒）