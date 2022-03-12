GoShare這週末每趟前6分鐘0元　車牌大彩蛋送170元騎乘金

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3月限定「GoShare Disco」限定車款 可獲170元騎乘金
GoShare 致敬 Disco 設計迷人奔放的七彩炫光車身，10輛車牌號碼含 「1、7、3 」的 Gogoro 2 化身璀璨的「GoShare Disco」。即日起至 3/31，騎乘一次「GoShare Disco」限定車款可獲得170元騎乘金；租借「GoShare Disco」期間完成一次換電，加碼獲173元騎乘金（所有騎乘金將於 4/16 前發送）。
開廂收藏超閃亮復古墨鏡
3/14 起全台騎乘 GoShare，開廂即有機會拿到「放閃墨鏡」好禮，拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，可額外獲得200元騎乘金。
3/13前，每趟享前6分鐘起跳價0元
即日起至 3/13，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前6分鐘起跳價 0 元，之後每分鐘2.5元。
即日起至 3/20，於 GoShare App 完成情人節系列騎士挑戰，騎乘一趟或換電一次，立即領取百元騎乘金獎勵；完成全系列騎士挑戰，最高獨享超過萬元騎乘金。
GoShare Select 甜蜜用餐最低 7.3 折起
即日起至 3/31，至「GoShare Select 美食挑剔指南」精選人氣餐廳，並使用 GoShare SCAN & PAY 付款，不僅享最低7.3折起獨家回饋，單筆消費滿173元，可額外獲200元騎乘金（活動期間每人限領三次，騎乘金將於 4/16 前發送）。