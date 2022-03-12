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GoShare這週末每趟前6分鐘0元　車牌大彩蛋送170元騎乘金

▲GoShare 於白色情人節再度大膽玩「色」，即日起推出 10 輛「GoShare Disco」Gogoro 2 限定車款。(圖／GoShare提供)
▲GoShare 於白色情人節再度大膽玩「色」，即日起推出 10 輛「GoShare Disco」Gogoro 2 限定車款。(圖／GoShare提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-12 09:34:08

共享機車GoShare ，針對白色情人節推出「GoShare Disco」多項應景優惠，包含3/31前租借限定車款可享有170元騎乘金； 且3/13前大方送上前6分鐘起跳價0元；完成騎士挑戰有機會領破萬元騎乘金，還有摩登復古墨鏡開廂禮、「GoShare Select 美食挑剔指南」精選人氣餐廳最低7.3折獨家優惠。

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GoShare 再度發揮俏皮本性大膽玩「色」，更超越以往人氣爆棚的粉紅與透白車色，演繹 70 年代美式復古風，推出 10 輛披上華麗炫彩光澤的「GoShare Disco」 Gogoro 2 限定車款，即日起全台都有機會租借到，最適合與另一半騎乘出遊、放閃，愛戀氛圍催到底。

3月限定「GoShare Disco」限定車款　可獲170元騎乘金

GoShare 致敬 Disco 設計迷人奔放的七彩炫光車身，10輛車牌號碼含 「1、7、3 」的 Gogoro 2 化身璀璨的「GoShare Disco」。即日起至 3/31，騎乘一次「GoShare Disco」限定車款可獲得170元騎乘金；租借「GoShare Disco」期間完成一次換電，加碼獲173元騎乘金（所有騎乘金將於 4/16 前發送）。

▲共享機車GoShare ，針對白色情人節推出「GoShare Disco」優惠。(圖／GoShare提供)
▲即日起至 3/31，騎乘一次「GoShare Disco」限定車款可獲得 170 元騎乘金。(圖／GoShare提供)
開廂收藏超閃亮復古墨鏡

3/14 起全台騎乘 GoShare，開廂即有機會拿到「放閃墨鏡」好禮，拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，可額外獲得200元騎乘金。

3/13前，每趟享前6分鐘起跳價0元

即日起至 3/13，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前6分鐘起跳價 0 元，之後每分鐘2.5元。

即日起至 3/20，於 GoShare App 完成情人節系列騎士挑戰，騎乘一趟或換電一次，立即領取百元騎乘金獎勵；完成全系列騎士挑戰，最高獨享超過萬元騎乘金。

▲共享機車GoShare ，針對白色情人節推出「GoShare Disco」優惠。(圖／GoShare提供)
▲即日起至 3/13，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前 6 分鐘起跳價 0 元，之後每分鐘 2.5 元。(圖／GoShare提供)
GoShare Select 甜蜜用餐最低 7.3 折起

即日起至 3/31，至「GoShare Select 美食挑剔指南」精選人氣餐廳，並使用 GoShare SCAN & PAY 付款，不僅享最低7.3折起獨家回饋，單筆消費滿173元，可額外獲200元騎乘金（活動期間每人限領三次，騎乘金將於 4/16 前發送）。

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