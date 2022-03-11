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日奧斯卡揭獎！《在車上》西島秀俊拿影帝　有村架純封后

▲西島秀俊憑《在車上》拿下日本奧斯卡影帝。（圖／日本電影學院獎直播）
▲西島秀俊憑《在車上》拿下日本奧斯卡影帝。（圖／日本電影學院獎直播）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-11 22:25:42｜2022-03-11 22:27:54

第45屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）今（11日）揭獎，今年最受國際注目的《在車上》，早前獲頒坎城影展、金球獎等國際典禮殊榮，今晚該片男主角西島秀俊、導演濱口龍介再囊括影帝、最佳導演、最佳電影等大獎；本屆影后則由《花束般的戀愛》有村架純拿下。

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▲知名大導演濱口龍介獲頒日本奧斯卡「最佳導演」殊榮。（圖／日本電影學院獎直播）
▲知名大導演濱口龍介獲頒日本奧斯卡「最佳導演」殊榮。（圖／日本電影學院獎直播）
知名導演濱口龍介新作《在車上》今年橫掃坎城影展、金球獎等數個國際頒獎典禮獎項，今在日本奧斯卡上，再度獲頒影帝、最佳導演、最佳電影、最佳劇本、最佳攝影、最佳燈光、最佳錄音、最佳剪輯以及最佳新人等多項殊榮。

本屆影后由《花束般的戀愛》的有村架純拿下，她上台時，「銀幕男友」菅田將暉雖然擦身本屆影帝，但看到夥伴抱大獎，仍給予最大鼓勵。

第45屆日本奧斯卡重要得獎名單：

最佳電影：《在車上》
最佳導演：濱口龍介／《在車上》
最佳男主角：西島秀俊／《在車上》
最佳女主角：有村架純／《花束般的戀愛》
最佳男配角：鈴木亮平／《孤狼之血 LEVEL2》
最佳女配角：清原果耶／《那些得不到保護的人》
最佳動畫：《福音戰士新劇場版：終》
最佳外語電影：《007：生死交戰》
最佳劇本：《在車上》

▲《花束般的戀愛》有村架純封影后。（圖／日本電影學院獎直播）
▲《花束般的戀愛》有村架純封影后。（圖／日本電影學院獎直播）
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