高雄大執法再開千張罰單 網怒批雙標：波蘭人抱怨才管？
一名在高雄生活的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski，日前於推特發文抱怨高雄機車騎上人行道飆速的交通亂象。對此，高雄市長陳其邁直言「很不應該」，下令警局加強取締。10號白天到晚上8點，高雄市府就開出427張罰單，而從10號晚上8點到今（11）晚8點，24小時又再追加1043張罰單。市府鐵腕執法，但有網友質疑高雄交通亂象已久，國內也早有詬病，為什麼直到波蘭記者抱怨政府才嚴加取締，「波蘭人是不是>>>台灣人？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 22:40:46
對於波蘭記者的抱怨，陳其邁表示自己已經看過該位記者的推文和影片，直言騎這麼快實在不應該也非常危險，已要求警局嚴加執法，禁止機車在人行道騎車，保障行人的安全。
不過有網友在PTT發文表示，高雄市政府大刀闊斧卯起來開單，雖然大快人心，但是這樣的狀況早就行之有年，「1999應該也接過一堆反應電話吧？為什麼現在才震怒啊？」網友質疑「是因為外國的月亮比較圓嗎？有沒有波蘭人>>>台灣人的八卦？」
鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「交通部都在公告民眾檢舉不罰了，結果波蘭人檢舉才要瘋狂開單，那台灣人檢舉怎麼不罰？」、「外國人抱怨一下比民眾檢舉還有用，可以請波蘭記者抱怨一下違建嗎」、「可以請波蘭記者抱怨一下停電嗎？感覺這樣才有人會在乎」、「一個月後就回歸正常了啦」、「別忘了今年酒駕案，也是三分鐘熱度」。（編輯：倪浩軒）