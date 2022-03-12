大S閃嫁前任！分手為何想復合　「這原因」誰也擋不住

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很多人分手只是因為當下一個小問題大吵一架，一時情緒失控、衝動分手，冷靜之後，覺得當初吵架的點沒那麼重要了、釋懷了，心裡的感情還在，心動也還在，很容易原地復合。
第9名：再也找不到像對方一樣的人
很多人分手後，並沒有忘記前任，感情路上兜兜轉轉，在其他人身上忍不住尋找舊愛的影子，或是忍不住比較兩人的差異，才發現對方在自己生命中已經無可取代，了解到對方才是最適合自己的人，想和對方重新來過的念頭因此更強烈。
第8名：懷抱虧欠、遺憾的心情
交往時將對方的愛與付出視為理所當然，等到分開失去後，才想起對方的好，卻已經來不及了。這種結束讓人留下遺憾與虧欠，如果能重新來過，一定要好好對待的想法油然而生，促進舊情人之間復合。
第7名：當初因為遠距分手，不是不愛
遠距離是情侶的大考驗，總會遇到對方需要自己、卻不能陪在身邊的時候，或是各自繁忙，聚少離多而漸行漸遠，但其實心裡好感還是存在，因此當遠距離的因素不存在了，理所當然就會想重新和對方在一起，彼此都沒有理由分開了。
第6名：在對的時間復合，彼此更成熟
相愛的兩個人在錯的時間相遇，即使很喜歡對方，但卻因為雙方太年輕，因為一些小摩擦分開，沒辦法走得長久，心裡也總有個遺憾。曾經的戀人經過歲月的洗禮，彼此變得更成熟、更包容，若是雙方條件允許，很自然會再走在一起。
第5名：知道彼此優缺點也願意包容
每個人的性格、習慣都不相同，沒有人是完美的。面對舊情人，太了解彼此的脾氣與個性、優點及缺點，不用再花太多時間磨合、也能全盤包容，讓彼此自在的做自己，成為渴望復合的主因之一。
第4名： 了解成長背景、相處習慣
有種前任，無論是成長背景、家庭環境、興趣喜好、飲食習慣，彼此都相當熟悉，連不經意的小動作代表什麼意思，一看就瞭若指掌，一個眼神就能看懂的默契，相處起來非常自在，分開後才認知到是最了解彼此的人，成為復合關鍵原因。
第3名：交友圈大量交集，朋友助攻
如果交友圈極度重疊，就算分手後也會有交集，只是從情人退回朋友關係，還是能和對方吃飯、聊天。因為共同朋友太多，即使沒有打聽對方，還是會不斷更新到對方近況。如果當初分手的點已經釋然，加上朋友推波助瀾，復合機率很高。
第2名：記憶中曾有過美好回憶
如果當初和對方和平分手，每每想起這段感情，回憶裡都是對方的好，叫人怎麼忘懷？當再相遇的時候，腦海中浮現的都是兩人經歷的美好回憶，若是對方提出復合，由於曾經一起感受過幸福，通常會考慮答應。
第1名：永遠忘不了的白月光
初戀，或是年少輕狂時的那場戀愛，在心裡都是不容抹滅的存在，不管經歷過多少任、遇過多少人，心裡總會為對方留下一個位置。一個這麼特別的存在，如果再次出現在面前，過去的單純美好湧上心頭，不管是誰都會再次心動。