獨／4機師提審成功！桃院裁定釋放 可返家一人一戶居檢
機組員檢疫規定，指揮中心允許自3月7日起放寬，只要接種3劑疫苗滿14天的組員，長班從「5+9」改為「5+5」，可「一人一戶」居家檢疫。不過日前傳出，新規定實施立即喊卡。華航、長榮共4名機師今（11）日聲請提審，桃園地院深夜裁定4人全部釋放，可從防疫旅館返家，以「一人一戶」方式居家檢疫。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-11 23:13:39｜2022-03-11 23:18:41
3月7日規定放寬首日，華航放了30多人回家「一人一戶」居檢，長榮還沒來得及放人，政策立即喊停，之後落地的組員又全被帶回防疫旅館。因國籍航空公司得知民航局有意見，媒體詢問民航局原因，民航局稱是指揮中心要求，媒體因此詢問指揮中心，指揮中心卻說沒這回事。
一名機師表示，聽說指揮中心要求，要先確認機組員的家是否符合「一人一戶」的條件才能回去居檢，但多數機師在外隔離超過15天沒回過家，長則有30天沒回過家，這麼長的時間家裡根本沒人幫開門，這種要求非常不合理，所以聲請提審。
據了解，機組員出示跟公司簽下的切結書，保證家裡符合一人一戶的條件，桃園地院法官當庭裁定4人釋放。