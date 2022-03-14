房市／信義房屋110年合併營收創新高　擬配發股息2.80元

信義房屋指出，台灣疫情控制得當且經濟表現好，加上低利率環境、家戶數成長以及對房價的上漲等預期心理，使得2021年買氣較前一年熱絡，全台買賣移轉棟數成長達34.8萬戶、年增6.62%，信義房屋個體年度營收為132.98億元，年成長21%，營業利益28.90億元、年增28.56%。此外，大陸無錫「山水嘉庭」建案已於去年6月開始交屋並認列營收40億元。
隨著傳統第四季的購屋旺季效應到來，台灣仲介事業去年第四季營收升溫，並且受惠於科技業於南部擴廠話題，於高雄的成交件數寫下近二年來之單月最大量。無錫「山水嘉庭」案因持續交屋而單季營收貢獻17.48億元，使得信義房屋去年第四季合併營收達57.00億元、年增38.29%，稅後純益6.80億元，同比成長9.65%，單季每股純益達0.92元。
另一方面，隨著疫情控制得宜，自用型的買氣釋放下，代銷事業在此波疫情之前已積極布局，升級分店通路與數位行銷結合的「全房產2.0」服務，搭配賞屋影音、線上直播導覽等銷售及服務流程，大數據精準導客，全年營收挹注達17億元，大幅成長5成。
信義房屋表示，展望2022年上半年房市，主計總處上修今年經濟成長率預估值雖來到4.42%，面對俄烏戰雲密布、美國QE縮表、利率調升、預售禁止換約等政府打炒房措施持續出爐等不確定因素影響下，整體國內房市發展有待持續密切觀察。
信義開發於板橋推出的「嘉和」案及「嘉品」案分別於去年9月及11月完銷，兩案獲得消費者的高度肯定，社區營造活動仍持續舉辦，為打造溫馨有感的居住生活空間而努力，「嘉和案」總銷30億元將於今年下半年開始交屋認列營收獲利，而「嘉品案」則預計於2024年下半年交屋。無錫「山水嘉庭」案全案目前累計已銷售381 套(銷售率63%)，繼去年交屋275套，今年1-2月再交屋28套，連同車位共認列營收4.50億元，目前持續結合已購客戶的認同口碑加強銷售中。
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