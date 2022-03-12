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霹靂舞前進奧運！Red Bull BC One台灣賽來了

▲Red Bull BC One台灣大賽重磅登場，號召全台最強霹靂舞好手 4月9－10日齊聚松菸（Red Bull 提供）
▲Red Bull BC One台灣大賽重磅登場，號召全台最強霹靂舞好手 4月9－10日齊聚松菸（Red Bull 提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-12 02:13:42

霹靂舞(Breaking)一對一Battle的最高殿堂－Red Bull BC One，將於4月9日至10日在松菸文創園區舉辦海選及台灣決賽，最終全台最強B-Boy和B-Girl將代表台灣前往嘻哈發源地—紐約，於11月12日參與世界總決賽，與頂尖霹靂舞舞者同台爭奪全球王者榮耀。即日起開放報名。

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Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，匯集全世界霹靂舞好手捉對廝殺、互相較勁，因此被視為霹靂舞最高殿堂，今年總決賽將移師到嘻哈文化發源地－紐約。「B-Boy正代表著嘻哈文化中唯一的舞蹈風格－Breaking，對我們來說，能在紐約與世界好手較勁，就是回到文化的根本，」評審之一的B-Boy Choco(劉志強)分享，能夠一探嘻哈文化發源地，感受霹靂舞的文化價值與傳承，讓這次的世界決賽更顯重大意義。 

2022年台灣大賽首次邀請5位曾代表台灣出國參賽的B-Boy擔任評審，包含2007年亞洲區亞軍B-Boy Choco(劉志強)、2011及2012年亞洲區參賽代表B-Boy Lil Dragon(李奕釜)、2011年台灣冠軍B-Boy Hertz(陳炵赫)、2012年台灣冠軍B-Boy Taower(陶威寧)和2016年台灣冠軍B-Boy Harricane(田晉瑜)。他們將評選出台灣新世代最強的B-Boy及B-Girl，於11月12日前進紐約參加2022世界總決賽。 

2022 Red Bull BC One台灣大賽讓你一整天都很嘻哈！4月10日當天將集結嘻哈文化四大元素，包含霹靂舞、饒舌、塗鴉及DJ。在台灣決賽開始前，不僅將請來塗鴉藝術家FASO1開設工作坊，分享塗鴉風格、帶領民眾透過方頭麥克筆在紙上完成自己的簽名塗鴉(Tag)，曾任多屆BC One DJ的DJ Chicano(簡光廷)更要帶領觀眾認識Red Bull BC One的經典樂曲，深入瞭解背後故事，並由DJ Afro(郭正男)帶來賽後派對，要用最嘻哈的音樂，讓全場嗨到最高點。 

Red Bull BC One 台灣大賽 

  • 活動日期：2022年4月9-10日 
  • 活動地點：松山文創園區 多功能展演廳 
  • 活動流程： 
04/09 13:00 B-Boy, B-Girl 海選 

04/10  

  • 13:30 - 14:30 塗鴉工作坊－FASO1  
  • 14:40 - 15:40 DJ工作坊－DJ Chicano 
  • 16:00 - 18:00 台灣決賽 
  • 18:30 - 19:00 賽後派對－DJ Afro 


RED BULL BC ONE 

Red Bull BC One (Battle Competition One On One)自2004年舉辦至今，全球累計超過上萬名B-Boys和B-Girls報名參加，是全世界B-Boy與B-Girl公認的夢想殿堂，其冠軍頭銜是B-Boys和B-Girls的最高個人榮耀。 


RED BULL 簡介】 

「給你一對翅膀」是RED BULL核心價值，多年RED BULL來幫助許多運動選手和極限運動員自我挑戰、突破極限，創造了街舞、扯鈴與DJ 比賽等讓人們站上國際舞台，更長期支持樂團實現夢想。 

上屆代表台灣出戰BC One波蘭決賽的B-Boy Quake(孫振)也熱血表示，「我認為近幾年街舞圈正經歷了不同世代的轉換，我很期待今年可以在Red Bull BC One遇見更多新生代的強者！」Red Bull BC One將於4月9日在松菸舉辦海選，並於4月10日進行決賽，現場開放民眾入場觀賽，精彩對決不容錯過！ 

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