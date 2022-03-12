T1／戴維斯單場6火鍋寫紀錄　雲豹仍不敵海神

桃園雲豹職業籃球隊睽違54天，11日在中原大學體育館迎接主場三連戰首戰，面對高雄全家海神，隊長鄭瑋雖攻下本季新高21分，含6記三分彈，戴維斯(Deyonta Davis)還演出「雙20」紀錄，但終場仍以6分惜敗，總教練王志群說：「真的很可惜！主要還是希望提升球員們的專注力，在關鍵時刻、出手選擇及防守都要再加強，明、後天還有比賽，希望球員們回去能調適好情緒。」
記者吳政紘/綜合報導
2022-03-12 03:00:59
雲豹上半場結束雖以雙位數落後，不過下半場急起直追，一度將比分縮小至2分差，王志群說：「我們做了很多準備，戴維斯回歸後，球隊籃板數據有變好，但球員專注力還是要再提升，每次都會提醒球員要互補，打得好的地方要延續，不好的地方，上去輪替的人一定要做的更好，顯然我們在輪替方面出狀況，必須要再努力地克服。」
鄭瑋此戰多次在關鍵時刻投進三分球，成為追分大功臣，他說：「大家在場上製造機會給我，我剛好把握的不錯，不過我在罰球的部分還是要再加強，失誤也要再減少。」
戴維斯(Deyonta Davis)繳出「雙20」26分、21分、6阻攻，其中6阻攻更創下T1聯盟新紀錄，另外鄭瑋、吉倫(John Gillon)分別攻下21分。
此場比賽另一亮點，則是傷癒復出首度出賽的羅振峰，他說：「終於能回歸球場，蠻開心的！」王志群也認為，他回歸對球隊在輪替上有極大幫助，很開心振峰能回來，現在會透過比賽、訓練，來慢慢增加他的強度，希望能幫助他盡快適應球場上的節奏。