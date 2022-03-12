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白色情人節竟是商人的詭計？從推銷「白白糖果」開始

▲LINE禮物粉紅特派員將於3/12~3/14快閃台北街頭，發送花語禮物。(圖／LINE禮物提供)
▲LINE禮物粉紅特派員將於3/12~3/14快閃台北街頭，發送花語禮物。(圖／LINE禮物提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-12 15:35:05

才剛過完2/14西洋情人節沒多久，很快又要迎接3/14的白色情人節。當2/14送上告白禮物後，收到禮物的一方要在3/14回禮並告訴對方心意，這個源自於日本的回禮文化，現在整個亞洲也都跟上這股浪漫的白色情人節風潮。

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回溯白色情人節最早的起源是來自於一間在1905年創立的老字號日本和菓子店「石村萬盛堂」，當時的石村先生發現每次製作傳統甜點時都會剩下大量「蛋白」，靈機一動引入國外的棉花糖製作成軟心棉花糖「鶴乃子」，在早期年代也是當地的熱門甜點。

▲老字號日本和菓子店「石村萬盛堂」在1978年時為了推銷自家的「鶴乃子」，鼓吹收到心意的一方應該要回禮給對方，節日最早稱為「棉花糖日」。（圖／翻攝石村萬盛堂官網）
▲老字號日本和菓子店「石村萬盛堂」在1978年時為了推銷自家的「鶴乃子」，鼓吹收到心意的一方應該要回禮給對方，節日最早稱為「棉花糖日」。（圖／翻攝石村萬盛堂官網）
到了1978年第三代接棒，為了再度刺激消費，便想到以「3月14日，是情人節後回禮的日子」，藉此來推銷自家的鶴乃子，鼓吹收到心意的一方應該要回禮給對方，節日最早稱為「棉花糖日」，自1980年起因為棉花糖是白色的，所以改稱為「白色情人節」。實際進入「石村萬盛堂」的網站上也可以看到白色情人節相關的背景介紹和超過40年的歷史海報。

▲網路上有一說「白色情人節」源自於日本的日本和菓子店「石村萬盛堂」。(圖／翻攝石村萬盛堂)
▲網路上有一說「白色情人節」源自於日本的日本和菓子店「石村萬盛堂」。(圖／翻攝石村萬盛堂)
網路上也有不同白色情人的版本，但不管哪個版本，可以知道的是現在「白色情人節」已經不侷限回禮，也是情侶表達愛意、表達謝意的送禮的日子，而隨著時代的轉變，現在透過數位購物逐漸成為潮流。根據LINE禮物觀察，今年2/14年西洋情人節的銷售狀況較去年（2021年）同期暴增4倍，平台當日的送禮率更高達97%，顯示後疫情時代，數位購物帶來的新契機，其中，戀愛議題的時節業績成效最佳，針對不同的關係，LINE禮物提供送禮建議，讓你不失禮又能贏得好人緣。


LINE禮物針對不同關係對象提供送禮建議。

義理（工作夥伴/親朋好友）

  • 價格：300元以下
  • 品類：飲品
  • 類型：電子票券
曖昧（友達以上戀人未滿）

  • 價格：300元以下
  • 品類：甜點
  • 類型：電子票券、宅配
熱戀佳偶

  • 價格：2,000元以上
  • 品類：輕奢珠寶 飾品組合
  • 類型：宅配
穩定關係

  • 價格：1,000元以上
  • 品類：品質保障的專櫃品牌香水、香氛、保養
  • 類型：宅配
  • ▲LINE禮物從「聊天室出發說心意」，創造貼心送禮情境、40%超高轉換率。(圖／LINE禮物提供)
    ▲LINE禮物從「聊天室出發說心意」，創造貼心送禮情境、40%超高轉換率。(圖／LINE禮物提供)

觀察今年西洋情人節，平台多數訂單的客單價於新台幣300元以下，前三名依序：金莎巧克力、星巴克情人節特調飲品—西印度櫻桃巧克力與LADY M切片蛋糕。LINE禮物推估此類禮物單價合宜、品項不易出錯，適合關係不錯的親友、同事、或曖昧期的戀人，讓關係「進可攻、退可守」。

千元以上禮品在情人節當日表現是平日4倍，特別以專櫃美妝、香氛、精品及高價甜點最熱賣，GODIVA、Cona’s妮娜巧克力與起士公爵等甜點禮盒，其中GODIVA情人節當日業績更翻倍，達平日單月業績規模。



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