白色情人節竟是商人的詭計？從推銷「白白糖果」開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
到了1978年第三代接棒，為了再度刺激消費，便想到以「3月14日，是情人節後回禮的日子」，藉此來推銷自家的鶴乃子，鼓吹收到心意的一方應該要回禮給對方，節日最早稱為「棉花糖日」，自1980年起因為棉花糖是白色的，所以改稱為「白色情人節」。實際進入「石村萬盛堂」的網站上也可以看到白色情人節相關的背景介紹和超過40年的歷史海報。
網路上也有不同白色情人的版本，但不管哪個版本，可以知道的是現在「白色情人節」已經不侷限回禮，也是情侶表達愛意、表達謝意的送禮的日子，而隨著時代的轉變，現在透過數位購物逐漸成為潮流。根據LINE禮物觀察，今年2/14年西洋情人節的銷售狀況較去年（2021年）同期暴增4倍，平台當日的送禮率更高達97%，顯示後疫情時代，數位購物帶來的新契機，其中，戀愛議題的時節業績成效最佳，針對不同的關係，LINE禮物提供送禮建議，讓你不失禮又能贏得好人緣。
LINE禮物針對不同關係對象提供送禮建議。
義理（工作夥伴/親朋好友）
- 價格：300元以下
- 品類：飲品
- 類型：電子票券
- 價格：300元以下
- 品類：甜點
- 類型：電子票券、宅配
- 價格：2,000元以上
- 品類：輕奢珠寶 飾品組合
- 類型：宅配
- 價格：1,000元以上
- 品類：品質保障的專櫃品牌香水、香氛、保養
- 類型：宅配
-
千元以上禮品在情人節當日表現是平日4倍，特別以專櫃美妝、香氛、精品及高價甜點最熱賣，GODIVA、Cona’s妮娜巧克力與起士公爵等甜點禮盒，其中GODIVA情人節當日業績更翻倍，達平日單月業績規模。