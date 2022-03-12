怒了！《初擁》2人墜谷不治 炎亞綸宣布「停工底線」
台劇《初擁》38歲黃姓攝影師、34歲王姓攝影助理昨（11日）在苗栗南庄「神仙谷」收工時墜谷不治，震驚業界，主演之一的炎亞綸今凌晨發出聲明，「在多曼尼（製作公司）沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作。」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-12 09:02:45｜2022-03-12 09:19:17
炎亞綸在臉書發文，字字句句沉慟又懊悔，提及曾經為了拍戲的每個細節苦惱、擔心甚至憤怒，因而得罪不少製作公司甚至電視台，得知噩耗後不斷問自己，「到底我該堅持的底線在哪裡，我該為了我覺得『應該做到的事』、以及『應該捍衛的權益』捍衛到哪裡？」
「我不是製作方，但我在每一次參與戲劇時都是以製作方來自居，盼能照料到除了演員之外的組別」，炎亞綸說，這世界確實存在大小眼、輩份、角色大小，以及忽略工作人員的危安和權益，才會造成人才出走、憾事不斷發生，「所以我曾經憤怒，不惜隻身對抗環境，我是否該堅持？」
炎亞綸表示，他已經得到答案，決定往後工作有不合理之處會立即發聲，認為不安全會要求立即停止，「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。」
文末，炎亞綸嚴正表示：「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。我懇求演員們、工作人員們、以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境，如果您們也認同我，請也別讓有堅持的演員孤身奮鬥。」貼文發布幾小時，已有超過3萬人按讚、上百則轉發及留言表態支持。（編輯：楊穎軒）