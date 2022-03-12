清明海運「離島3熱門航線」訂位率出爐　東琉線僅1%

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉協隆指出，其中布袋-馬公航線預計4月起復航，目前訂位率約11%，預計開航52航次，另往年較熱門東港-小琉球、綠島及蘭嶼航線，目前訂位率分別約1%、46%及35%，預計將分別開航518航次、96航次及82航次。
葉協隆提到，為保障乘船旅客安全，將於3月23日至25日展開查載客船舶「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」、「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」、「機艙火警警報及偵測系統」、「海底門清潔」、「主機電瓶及其電線」等重點項目，若有缺失會要求業者立即改善，並經複查確認才可開航。
航港局提醒，雖然近日疫情趨緩，目前已開放旅客在船舶內飲食，飲食完畢後須立即戴口罩，另為降低感染風險，仍將積極督導場站及船舶管理單位，要求碼頭場站及客運船舶比照三級強化清消；同時呼籲旅客配合做好搭船需攜帶身分證件以及配合身分查驗，場站及客船入口處仍維持量測體溫、實聯制登入、戴口罩等管制措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。