罕見出席藍營活動　侯友宜：支持江啟臣培育青年理念

前國民黨主席江啟臣啟思民本基金會今（12）日舉行開幕式，過去一向很少出席藍營活動的新北市長侯友宜也親自到場力挺。被問及出席活動是否要修補與深藍關係，侯友宜說，江啟臣成立的基金會在新北市，他是主管機關，特別前來恭喜、祝賀，尤其是基金會的主題很好，以民為本、培育青年，為人民國家多做事，他給予支持。
記者余祥／台北報導
2022-03-12 09:42:14｜2022-03-12 10:13:27
江啟臣基金會在台大集思會議中心舉行開幕式暨民本論壇，國民黨內大咖包括前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌都到場力挺，連鮮少出席國民黨活動的侯友宜都現身力挺。
江啟臣與侯友宜兩人一起接受媒體聯訪，被問及是否親自打電話邀約，江啟臣說，不只打電話還要去公文，因為基金會是在新北轄下登記的，新北市政府是主管機關。
媒體關注，侯友宜罕見出席藍營活動，是否為修補深藍關係？侯友宜說，基金會不只有藍營，還有專家學者，重要的是基金會成立的目的，是以民為本、培養下一代，他很支持這個理念，因此除了給江啟臣加油打氣外，他身為主管機關，有這麼好的正向機構，願意做事，他一定要給予支持。
至於資深媒體人蔡詩萍批國民黨最會內鬥，沒資格喊團結。侯友宜說，外界聲音都要聽進去，不但要聽還要虛心檢討、改進，只有不斷的在挫折、批評中檢討，並且攜手合作，才會有美好的未來。