同台替烏募物資 林靜儀讚楊子賢：惦念地方需求的年輕人
為響應外交部發起民間物資募集活動，民進黨彰化縣議員參選人楊子賢8日發起「援助烏克蘭 彰化不缺席」物資募集活動，今（12）日更邀請民進黨立委林靜儀一同參與。楊子賢說，本就與林靜儀有既有行程，現藉由醫師身分的林為世界多做一點，參與物資募集，一定可以有更好的效果；林靜儀則說，有年輕人願意在家鄉紮根，大家不應讓資源與背景成為門檻，今天的活動除了替烏克蘭募集物資之外，還有原計畫為芬園缺醫發聲的初選掃街活動，希望大家可以給重視在地的年輕人一些肯定。
記者黃宣尹／綜合報導
2022-03-12 09:44:31
楊子賢表示，發起「援助烏克蘭 彰化不缺席」物資募集活動，最初是希望由自己起頭帶動彰化民間參與，預計15日募集完成後，專車運送至台北外交部，統一讓外交部寄送，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。
楊子賢說，本來就與林靜儀排定了芬園的行程，透過今天的緣份也為募集物資再加把勁，身在國防外交委員會又曾經參與國際醫療援助的林靜儀，一定可以為這次的活動募集到更多的物資。
楊子賢表示，原先一早約定的計畫，只是單純希望藉有醫師身份的林靜儀替偏鄉醫療發聲，但烏俄戰爭持續中，趁外交部的募集活動，大家可以再為這個世界做多一點。自己在林身上學到很多，「做別人不做的」，以及「不是給錢就好，你要了解人家需要什麼，你要知道當地的需求」，就是擔任民意代表的基礎。
林靜儀則表示，楊子賢沒有資源與背景，所以自己在彰化首次與人合掛看板就是和楊一起。有年輕人願意在家鄉紮根，大家不應該讓資源與背景成為門檻。
林靜儀表示，今天的活動除了替烏克蘭募集物資之外，還有原計畫為芬園缺醫發聲的初選掃街活動，楊子賢就是這樣一個年輕人，時時刻刻惦念著地方的需求，希望大家初選也可以支持他。