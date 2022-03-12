中國疫情延燒！長春封城900萬人限制出戶　吉林市長被拔

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長春市疫情防控指揮部週五發布《關於做好全市三輪核酸檢測工作有關事項的通告》，有鑑於該市出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，決定在全市範圍內啟動3輪全員核酸檢測，應檢必檢，不落1人。
通告指出，除了參與防疫工作的人員之外，全市所有行政事業單位人員全部居家辦公；除了市裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業；除了保障市民基本需要的超市、藥店、特需醫療機構之外，其他營業商店也一律停業；學校停課，大眾運輸、地鐵等皆停運。
通告並強調，長春全市小區（村）、單位實行封閉式管理。每戶家庭每2天由1人外出采購必要的生活物資，有特殊出入需求的居民，由社區（村）從嚴管控。公安、醫護人員等其他必要的流動人員，需持相關證件或疫情防控指揮部開具的證明，方能出入。
此外，由於吉林全省確診病例又以吉林市最多，該省已於12日凌晨宣布，將吉林市市長王路免職。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。