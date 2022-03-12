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中國疫情延燒！長春封城900萬人限制出戶　吉林市長被拔

▲中國吉林省長春市11日宣布，全市啟動3輪全員核酸檢測，停工停課並實施封閉式管理。（圖／翻攝自新浪）
▲中國吉林省長春市11日宣布，全市啟動3輪全員核酸檢測，停工停課並實施封閉式管理。（圖／翻攝自新浪）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-12 10:10:50

中國爆發新一輪新冠疫情，其中吉林省情況嚴重，該省省會長春市11日宣布，即日起全市啟動3輪全員核酸檢測，期間政府單位居家辦公、企業停止營運，停工停課並停止非必要流動，實施封閉式管理，每戶家庭只可以每2天由1人外出採購必要生活物資。

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綜合中媒報導，3月11日0—24時，中國又新增本土病例476例，其中山東就佔159例，吉林省也有134例。吉林省政府新聞辦在疫情防控記者會上表示，這波疫情病毒株為Omicron的亞型株BA.2，初步研判是在2月下旬輸入吉林省。

長春市疫情防控指揮部週五發布《關於做好全市三輪核酸檢測工作有關事項的通告》，有鑑於該市出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，決定在全市範圍內啟動3輪全員核酸檢測，應檢必檢，不落1人。

通告指出，除了參與防疫工作的人員之外，全市所有行政事業單位人員全部居家辦公；除了市裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業；除了保障市民基本需要的超市、藥店、特需醫療機構之外，其他營業商店也一律停業；學校停課，大眾運輸、地鐵等皆停運。

通告並強調，長春全市小區（村）、單位實行封閉式管理。每戶家庭每2天由1人外出采購必要的生活物資，有特殊出入需求的居民，由社區（村）從嚴管控。公安、醫護人員等其他必要的流動人員，需持相關證件或疫情防控指揮部開具的證明，方能出入。

此外，由於吉林全省確診病例又以吉林市最多，該省已於12日凌晨宣布，將吉林市市長王路免職。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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