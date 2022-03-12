再嗆蔣萬安街頭小混混 蘇貞昌感性：我講出台灣人的心聲
國民黨立委蔣萬安11日質詢行政院長蘇貞昌時，要蘇保證不會再停電，沒想到遭蘇反將一軍直指，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府」，引發討論。蘇貞昌今（12）日赴台南市東山區出席水圳綠道啟用暨植樹活動前受訪時表示，面對蔣家，台灣人實在是精神、時空錯亂，有人以立院國會殿堂上禮儀的小是非來評斷，但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是非，「我何嘗不是講出台灣人的心聲？」。
記者黃宣尹／綜合報導
2022-03-12 10:10:46｜2022-03-12 10:43:55
蔣萬安11日質詢行政院長蘇貞昌時，要蘇保證不會再停電，沒想到遭蘇反將一軍直指，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府」；蔣萬安昨日隨後即在節目專訪中直指，這樣的比喻不倫不類。雙方言詞交鋒引發關注。
蘇貞昌今日赴台南市東山區東河里嘉南大圳旁，出席水圳綠道啟用暨植樹活動前受訪表示，面對蔣家，台灣人實在是精神、時空錯亂。「蔣萬安的曾祖父要我反攻大陸，蔣萬安的祖父跟我握手時，一再告誡我們這些年輕領袖，要切記萬惡共匪絕不可信，絕不能往來，到蔣萬安的爸爸在我上次當行政院長時質詢我，又一再主張三通，想想看，講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見，誰敢異議，不是殺就是關，現在蔣家的曾孫子談民主，這是怎樣的時空錯亂、精神錯亂」。
蘇貞昌也說，昨天有人以立院國會殿堂上禮儀的小是非來評斷，但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是非，「我何嘗不是講出台灣人的心聲？」
蘇貞昌說，昨天在答詢時，如果整體來看，應該可以看到整個前面自己費盡口舌、耐著性子好好解釋與說明，一直要就各方面政府的態度跟要有的作為，無論增強電網的韌性，或是加強教育訓練、減少出錯，「各方面我一再的講，但是如果國會殿堂變成像街頭小混混，只有一再『你不敢啦、你不敢啦、你不敢啦』，還要加台語，是可忍孰不可忍」。