「竹子湖海芋季」3/18登場！別開車上山 懶人包一次看
3到4月正值陽明山竹子湖海芋的盛開季節，「2022竹子湖海芋季」將於3月18日至4月24日登場，台北市政府特別規劃花季專車，包含124路、130路及131路，休閒公車128路配合延駛至竹子湖，以及休閒公車129路配合加密班次，除128路、129路為例假日行駛外，其餘路線為每日行駛，提醒民眾多多加使用大眾運輸服務，輕鬆到陽明山竹子湖享受海芋白色花海的浪漫氣氛！
記者張勵德/綜合報導
2022-03-12 10:18:39｜2022-03-12 10:19:08
陽明山竹子湖純白海芋年產量占全台80~90%，竹子湖海芋季已成為台北市春季觀光行銷主力之一，現在正是竹子湖海芋的最佳觀賞時間，考量每逢周休假日或花季時期遊客眾多，產業局與公運處規劃有花季專車，可搭乘捷運轉乘公車，以避免塞車之苦。
北市府指出，捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車，皆可到達竹子湖；捷運劍潭站則可搭乘109、111、紅5、260（含區間及花鐘線）。臺北車站搭乘260（含區間車及花鐘線）公車抵達陽明山總站，再轉乘128、129、131、小8、小9抵達竹子湖。
由於竹子湖地區路幅有限，太多民眾開車上山很容易造成周邊道路壅塞，北市府整理各種前往陽明山竹子湖賞花的交通懶人包，歡迎至北市產業局官網或產業局Facebook粉絲專頁「北市產業局－台北饗樂趣」查詢，民眾也可多加運用市府「台北好行」及「台北捷運GO」App，利用公共運輸工具安排出遊行程。