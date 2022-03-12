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羅智強稱要傾聽桃園　藍士博揭：複製韓國瑜在高雄的手法

▲羅智強要展開「傾聽桃園」之行，引發論戰。（資料照／記者李春台攝）
▲羅智強要展開「傾聽桃園」之行，引發論戰。（資料照／記者李春台攝）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-03-12 10:45:03｜2022-03-12 10:48:36

國民黨副秘書長羅智強日前宣布將展開「1000公里傾聽桃園」之行，藉此決定是否參選桃園市長，消息一出，引發正反論戰。台灣基進桃園市議員參選人藍士博今（12）日對此表示，羅智強這種操作，明顯的就是過去韓國瑜在高雄的手法。反正就是先喊了再說，明明就只是想要拜會顧樁，卻又要「提籃假燒金」，桃園人不會歡迎。

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▲藍士博認為，羅智強就是複製韓國瑜在高雄的手法，桃園人不會歡迎。（圖／翻攝自藍士博臉書）
▲藍士博認為，羅智強就是複製韓國瑜在高雄的手法，桃園人不會歡迎。（圖／翻攝自藍士博臉書）
針對羅智強要展開「傾聽桃園」之行，藍士博說，「戰鬥藍，好唬藍！1000公里攏係假，羅智強即將行騙桃園」。前高雄市長韓國瑜、羅智強之流，號稱戰鬥藍，其實就是都在利用藍營支持者的焦慮，壯大自己，弱化藍營。對他們來說，爭取媒體關注，壯大自我聲量是唯一的目的。

藍士博分析，反正有聲量才能撈，至於手段多麼骯髒？選舉會不會贏？國民黨越來越偏離主流民意，從來就不在他們的考慮之內。

藍士博說，羅智強前幾天的說法是1000公里苦行。等媒體報導完之後，立刻就改成「大走、小走」，說穿了，其實根本也不走了，說好聽是「除了步行外，也會依不同地區、主題，搭大眾運輸、共享運具、自行車或機動車輛」，但應該會變成，「也會依不同地區、主題，搭大眾運輸、共享運具、自行車或機動車輛。除了步行」。

藍士博表示，老實說如果可以坐車的話，那1000公里的數字根本沒有意義。桃園市長鄭文燦每天在桃園隨便都跑超過2、3百公里，羅智強以為隨便說個數字可以騙過別人，說到底就是自取其辱。

藍士博說，明明就只是想要拜會顧樁、染指桃園，卻又要「提籃假燒金」，既不肯鬆口宣布參選，非要弄得好像萬眾一心，祈求他羅智強來解救蒼生。這種司馬昭之心的低級手段，說到底就是噁心、噁心、噁心。

藍士博認為，羅智強這種操作，明顯的就是過去韓國瑜在高雄的手法。反正就是先喊了再說，媒體報導了，再來自己修正、扭曲，永遠都有他自圓其說的一套說法與玩法。台灣基進過去在高雄阻擋了韓流，這一次他們也絕對不會坐視不管。

藍士博說，桃園人不需要、更不歡迎羅智強這種臉書粉專都造假、議員半屆就落跑，現在居然連行程都膨風的政壇投機份子來桃園行騙。

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