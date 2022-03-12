蒲亭沒收外企資產行不通！俄金屬大亨：別帶我們回1917年
俄羅斯揮軍烏克蘭引發國際社會不滿，紛紛對俄國祭出一連串制裁，俄國也威脅將沒收撤離的外企資產。不過俄羅斯金屬大亨波塔寧（Vladimir Potanin）就警告，沒收外企資產的作法，將粉碎投資者數十年積累的信心，並讓俄羅斯倒退回1917年布爾什維克革命的悲慘日子。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-12 10:55:45
綜合《路透社》等外媒報導，波塔寧是全球最大鈀金和精煉鎳生產商-諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）的最大股東。近日他在Telegram上表示，俄國不該試圖關上大門，而應努力維護長期耕耘得來的經濟地位。
波塔寧指出，雖然很多企業可能迫於輿論壓力而暫停在俄業務，有點情緒化，但俄羅斯應以務實的態度，面對被排除於全球經濟體系外這件事，若是沒收撤離外企的資產，只會讓時間倒退100多年，回到1917年革命爆發初期的苦日子，並讓全球投資者對俄羅斯喪失信心。
波塔寧警告，如此一來，將導致俄國在未來數十年都飽嚐苦果，故有關決定必須非常慎重。
過去2週以來，已有逾300家企業宣布退出俄國市場或暫停營業，而在可能遭俄國「收歸國有」的外企資產名單中，則包含蘋果、微軟、保時捷、豐田、H&M等。