羽球／力挺師母陳宏麟夫人 麟洋配擔任臺科大路跑大使
東京奧運金牌男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今(12)日擔任國立臺灣科技大學路跑活動宣傳大使，特別的是為雙方搭上線的是教練陳宏麟，其老婆是臺科大的教職員，收到師母的邀請，義不容辭出席相挺。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-12 11:20:41
大家都很好奇王齊麟及李洋和臺科大並無直接關係，學校怎麼能邀請到他們蒞臨？原來麟洋的師母(陳宏麟教練的夫人)是臺科大的教職員，平時陳宏麟教練為了麟洋必需陪同四處征戰，即使人在國內，大多數的時間也都在國訓中心訓練無法與家人同住，長期過著拋家棄子的生活，這次收到師母的邀請，當然要義不容辭出席相挺。
王齊麟和李洋表示能藉由自己擔任宣傳大使的角色，鼓勵更多人養成規律的運動習慣，一方面讓大家能有更健康的體魄，也希望能讓更多人關注體育賽事。
國立臺灣科技大學為提倡校內運動風氣，且近年來隨著路跑運動的風氣持續成長，特別於校慶系列活動規劃路跑競賽，並於今(12)日上午在公館水岸廣場舉行。
開幕典禮上最令全校師生驚豔的是校方邀請2020東京奧運羽球男子雙打金牌「麟洋配」團隊王齊麟、李洋及教練陳宏麟擔任路跑活動宣傳大使，親自到場為參賽選手加油鼓勵，並與臺科大大家長顏家鈺校長一同鳴槍、領跑，為本次活動增添風采。