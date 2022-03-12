汪小菲被罵拋家棄子！張穎穎又表態 4點嫌棄心聲被看穿
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，被外界視為是要報復前夫婚內出軌小14歲的張穎穎，在眾多輿論、揣測下，張穎穎昨（11）日也做出回應，坦言一直保持沉默不代表是事實，還對「拋家棄子的男人」發表看法，對此，就有網友針對她的各式發言，戳破其背後4點心聲。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-12 12:01:00
張穎穎被拍到與汪小菲當街十指緊扣後，昨天難得發聲：「一直保持沉默，不代表是事實，被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」隨後有網友語帶諷刺地問：「一個拋家棄子的男人可靠嗎？」似乎在酸汪小菲，張穎穎則堅定地說：「當然不，所以我並不會選擇。」還有人直接點名汪小菲，要求張穎穎正面回應，怎料果真釣出本人親回：「他娶誰會嫁啊我的天。」
另外，有網友看完張穎穎的連環發言後，認為她已經認定汪小菲不值得嫁，自己也看不上，並盤點張穎穎言論的背後含義：「絕對不會和拋妻棄子的汪小菲在一起、自己看不上汪小菲，分手不難（所以是在一起過）、汪小菲想娶，沒人願意嫁，網路上各種說她與汪小菲之間互罰千萬的內容是假的。」表示張穎穎一口嫌棄，已經把汪小菲踩入塵埃，不過也有其他人認為或許張穎穎只是想闢謠，並非真的不愛汪小菲。