iPhone SE 3電信「0元資費」出爐　網友傻眼：太盤了吧！

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提供多種資費從599～2699元共8種5G資費方案，綁約24月、30月、36月、48月，如果想要0元帶回iPhone SE3，申辦精采5G月繳1,399元，就能以0元帶回全新iPhone SE 128GB，但需要綁約30個月租期，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)。中華電信VIP客戶續約，可再享購機折價優惠最高5,000元。
針對25歲以下年輕族群，購買全新iPhone SE或iPhone 13搭配精采5G任一資費方案，加碼送KKBOX前3個月免月租(價值447元)好禮；若搭配精采5G月繳999元以上，再享iPhone SE或iPhone 13購機折價1,000元。可以0元購買iPhone SE的64GB和128GB版本。
遠傳
提供多種資費從999～2699元共6種5G資費方案，綁約24月、30月、36月、48月，搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(128GB)直接0元帶回家，容量加倍選搭iPhone SE(256GB)也只要2,000元，預約登記並申辦成功，即贈配件購物金1,000元，還可加碼抽iPad Pro，買新機試手氣！
台灣大哥大
用戶申辦999元專案、綁約36個月，iPhone SE(64G)專案價只要0元起。預購用戶申辦1,399元5G吃到飽專案、綁約30個月，iPhone SE(128G)就能0元帶回家，再加贈2,000元momo幣，同時，台灣大5G用戶更享有獨門「mo幣加」，每月只要在momo購物網消費滿額，合約期間最多還能額外享有28,800元momo幣回饋，總計最多共能獲得30,800元momo幣，momo幣除了能用於momo購物消費，還能折抵電信帳單。同步亮相的iPhone 13系列新色機款，台灣大也將於3月18日開賣，3月底前申辦1,399元以上資費搭購iPhone 13系列，加碼贈送2,000元momo幣。
亞太電信
提供599元到2,699元8個級距資費，申辦全新iPhone SE 64GB，月租999元，約期48期，0元就能輕鬆帶回家，再享Gt TV隨選館及CatchPlay各一個月免費體驗。「5G極速升等」購機方案，搭配指定5G資費，只需月付999元，全新iPhone SE 0元就能帶回家。4月底前出示或持振興券申辦專案價現折1,000元，最高折抵至0元，另外，獨家加碼好禮二選一，申辦指定5G資費就送MagSafe充電器（市價1,190元）或是AirTag（市價990元）。同步推出專屬5G續約方案，合約期間內每月額外加碼送5GB上網流量，數據流量加量不加價。另外，尊爵菁英VIP再享購機專案價多折2,000元至5,000元優惠。
但iPhone SE 3搭配各家電信商0元資費，要月付資費要高達999～1399元，還要綁約30個月起跳，PTT網友狠嗆：「這太盤了吧！」、「時間都拉到48個月根本不划算」、「買空機比較划算吧！」、「綁約3年都可以買一台13 Pro Max。」甚至有鄉民認為：「到底誰還在綁高資費買空機？」不過也有精打細算的人認為：「5G 999購機價6400還行。」、「想要真5G吃到飽本來就1399」、「中華25y以下再扣1000元，學生辦算划算吧！」