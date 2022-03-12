HBL／北一女拿下冠軍賽門票關鍵是？駱燕萍：先輸17分
110學年度HBL甲級決賽今(12)日在台北小巨蛋點燃戰火，首場女子4強由北一女中以83:61擊敗永仁高中，相隔1年重返冠軍賽，賽後北一女中教頭駱燕萍透露賽前策略是，「先輸17分」做好心理準備。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-12 12:50:01
此前本季兩隊2次交手各拿1勝，不過8強複賽，北一女中上半場一度落後達17分，最後靠著高三主將宋瑞臻下半場強勢回歸，轟下27分，逆轉戰局，終止對戰永仁跨季5連敗。
「今天的策略就是先輸17分再開始。」駱燕萍解釋，擔心複賽狀況再度上演，所以要球員們有心理準備，就算被拉開差距也要「忍耐」，心態不可以崩盤，不過做足準備的北一女今天上半場打完就取得13分領先。
駱燕萍表示，球員當下聽到都很錯愕，宋瑞臻和拿下單場MVP的高一菜鳥黃子芸都笑說，「一開始真的以為要輸到17分再開始，後來理解是要有警惕。」黃子芸頂著JHBL MVP光環加入「小綠綠」，首度踏上小巨蛋舞台就攻下並列全場最高14分，外帶9籃板2助攻1抄截。
北一女金三分球21投9中，遠勝永仁32投3中，駱燕萍透露這段期間部段「催眠」子弟兵「小巨蛋有魔咒，三分球命中率只有10%」這段時間加緊練習，加上今天替補都能適時建功，場上球員斷線就能馬上換人，是贏球關鍵。