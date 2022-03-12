COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

HBL／捨我其誰！陳將双轟25分　率光復首度挺進冠軍戰

▲光復高中主將陳將双率光復首度打進HBL冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲光復高中主將陳將双率光復首度打進HBL冠軍戰。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/台北報導

2022-03-12 13:50:42｜2022-03-12 13:51:54

110學年度HBL甲級決賽今(12)日在台北小巨蛋點燃戰火，首場男子4強，「最強高中生」陳將双轟下全場最高25分，帶領光復高中以78:63擊敗衛冕軍泰山高中，隊史首度挺進HBL冠軍戰，改寫新猷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「最強高中生」陳將双去年因疫情暫停旅美，返台加入HBL生力軍光復，但HBL初體驗在4強首戰不敵最後奪得隊史首冠的泰山，在擊敗東泰高中後留下隊史最佳第3名成績，陳將双帶著遺憾今年續留HBL舞台，而兩隊也再度於小巨蛋狹路相逢。

頂著8強頭號種子光環，光復今日面對近年堪稱最幸運的衛冕軍泰山，首節就轟下20:9展現強大火力，儘管泰山在次節回神拿下19:18，但上半場打完，光復靠著陳將双獨攬最高15分，以39:27暫時領先。

易籃再戰，泰山偶有佳作，高三中鋒朱俊翰得分突破雙位數，但苦等不到其他隊友支援，反光復不論先發或替補都能補上火力，高一替補後衛謝銘駿連飆2顆三分球，幫助光復穩住雙位數差距，以57:42進入決勝節。

儘管泰山沒有放棄，但光復裡應外合，有高度也有外線，高三183公分後衛張俊生灌籃又飆外線，全場人聲鼎沸，陳將双高難度切入也博得滿堂彩，最終個人轟下全場最高25分，帶領光復以15分差獲勝，隊史首度挺進冠軍戰。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀