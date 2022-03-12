HBL／捨我其誰！陳將双轟25分 率光復首度挺進冠軍戰
110學年度HBL甲級決賽今(12)日在台北小巨蛋點燃戰火，首場男子4強，「最強高中生」陳將双轟下全場最高25分，帶領光復高中以78:63擊敗衛冕軍泰山高中，隊史首度挺進HBL冠軍戰，改寫新猷。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-12 13:50:42｜2022-03-12 13:51:54
「最強高中生」陳將双去年因疫情暫停旅美，返台加入HBL生力軍光復，但HBL初體驗在4強首戰不敵最後奪得隊史首冠的泰山，在擊敗東泰高中後留下隊史最佳第3名成績，陳將双帶著遺憾今年續留HBL舞台，而兩隊也再度於小巨蛋狹路相逢。
頂著8強頭號種子光環，光復今日面對近年堪稱最幸運的衛冕軍泰山，首節就轟下20:9展現強大火力，儘管泰山在次節回神拿下19:18，但上半場打完，光復靠著陳將双獨攬最高15分，以39:27暫時領先。
易籃再戰，泰山偶有佳作，高三中鋒朱俊翰得分突破雙位數，但苦等不到其他隊友支援，反光復不論先發或替補都能補上火力，高一替補後衛謝銘駿連飆2顆三分球，幫助光復穩住雙位數差距，以57:42進入決勝節。
儘管泰山沒有放棄，但光復裡應外合，有高度也有外線，高三183公分後衛張俊生灌籃又飆外線，全場人聲鼎沸，陳將双高難度切入也博得滿堂彩，最終個人轟下全場最高25分，帶領光復以15分差獲勝，隊史首度挺進冠軍戰。