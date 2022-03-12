雙北家庭群聚延燒　台北親友接觸染疫！感染源待釐清

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，國內新增1例本土個案，是昨日新增雙北不明感染源的親友，指揮中心發言人莊人祥表示，列案號21359，是30多歲女性，居住在台北市，打過1劑BNT疫苗，他是案21295的親友，因在2/27有接觸而擴大採檢確診，CT值28，感染源仍待疫調、基因定序釐清。
編輯中心／綜合報導
2022-03-12 14:28:50
昨日新增雙北跨縣市家庭群聚，指揮中心表示，指標個案為新北40多歲男案21260，他在3/9出現症狀後自行快篩陽性，到醫院PCR確診，Ct值14.4，匡列107人、96人已採檢，驗出2名非同住家人確診（案21295與案21296），感然源不明，目前累積4人確診
指揮中心昨日表示，該起不明感染源群聚，仍待疫調、基因定序釐清，國內目前剩2條不明感染源傳播鏈，分別是米迪幼兒園群聚以及雙北家庭群聚，而雙北涮涮鍋群聚監測期在今日屆滿。（編輯：林莞茜）
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