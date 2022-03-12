音樂課報告：南北管被稱牽亡歌　中一中師生互嗆

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賴佳微表示，上課只要能主動激發學生的學習興趣都是大家所樂見的，台中一中的學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過其一年級的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。
賴佳微提到，108課綱的教育精神以「成就每一個孩子、適性揚才、終身學習」為願景，並以學生為學習的主體，希望能兼顧學生的個別需求、尊重多元文化與族群差異、進而激起學生對學習的渴望與創新的勇氣。議員表示，從這次一中學生的自發行為，已經充分展現這些年下來受到108課綱教育的孩子，有更多元的思考以及對學習有更豐富的熱忱，反而是教授課程的老師，違背了這個課綱的本意。
最後賴佳微表示，自己在過去學生時代，也碰過這樣的老師，也因此在有些學科上自己變得越來越沒有自信跟興趣。在108課綱已經施行多年的現在，希望該名老師只是個案，台中市教育局也應該督促各校，在各科的教學課程中，檢視是否符合新課綱的精神，給予孩子更大的學習空間，是教育者的重要責任。
教育局表示，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。
新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，教育局將督導學校確依上開原則辦理。