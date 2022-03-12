音樂課報告：南北管被稱牽亡歌　中一中師生互嗆

台中一中近日因高一學生在音樂課的課堂報告中，高一生繳交音樂作業時，拿高二課程介紹南管北管，不料被女老師以選擇高一內容就好，還說南北管是牽亡歌，學生和音樂老師之間互嗆的影片。一天內已近 10 萬人次觀看，網友幾乎都聲援學生外，私訊來陳情抗議老師的做法。對此，民進黨台中市議員賴佳微表示，一中學生的自主性相當高， 108 課綱的多元性也強調以學生為主體。教育局應督促各校在教授課程時，每位老師是否已經充分了解該課綱的精神。

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賴佳微表示，上課只要能主動激發學生的學習興趣都是大家所樂見的，台中一中的學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過其一年級的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。

賴佳微提到， 108 課綱的教育精神以「成就每一個孩子、適性揚才、終身學習」為願景，並以學生為學習的主體，希望能兼顧學生的個別需求、尊重多元文化與族群差異、進而激起學生對學習的渴望與創新的勇氣。議員表示，從這次一中學生的自發行為，已經充分展現這些年下來受到 108 課綱教育的孩子，有更多元的思考以及對學習有更豐富的熱忱，反而是教授課程的老師，違背了這個課綱的本意。

最後賴佳微表示，自己在過去學生時代，也碰過這樣的老師，也因此在有些學科上自己變得越來越沒有自信跟興趣。在 108 課綱已經施行多年的現在，希望該名老師只是個案，台中市教育局也應該督促各校，在各科的教學課程中，檢視是否符合新課綱的精神，給予孩子更大的學習空間，是教育者的重要責任。

教育局表示，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。