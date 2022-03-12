福原愛遭遇了什麼？越洋求助大律師原因曝光

知名律師賴芳玉近日在TVBS節目《看板人物》透露，去年接到福原愛親自打來的越洋求助電話，讓她去思考福原愛和江宏傑的婚姻問題，以及「這個女性的困境是什麼」，因為不可能有母親不想見到孩子。推敲「愛傑CP」婚變的可能原因，有名利差距、台日文化衝擊、江宏傑大男人性格、與婆家同住及江宏傑經常不在家等5點。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-12 15:07:42｜2022-03-12 15:15:56
福原愛3歲開始打桌球賽，10歲晉升職業選手，11歲成為日本史上年紀最小的國家隊成員，整整27年輝煌的球員生涯，讓她成為家鄉家喻戶曉的人物、媒體寵兒，有日本「國民女兒」之勢。反觀江宏傑，雖然也是桌球國手，也征戰無數，但名氣與聲望無法和福原愛相提並論，即便兩人婚後都轉行當藝人，差距短時間依舊存在。
當年福原愛與江宏傑戀情見光，就有日媒爆料，桌球協會對福原愛下達禁婚令，原因是年收入相差37倍的2人門不當戶不對，是女高男低的「格差婚」，但福原愛、江宏傑仍克服阻礙和流言登記結婚，並陸續生下1女1子，沒想到，這段婚姻會只維持4年多。
再來，福原愛嫁來台灣後遇上的文化、觀念衝擊，都讓她身心不堪負荷。另外，日媒爆料福原愛深受婆婆及大姑冷言冷語，最後身心俱疲，還曾躲在房間偷哭，對此，江宏傑不僅沒站在福原愛這邊，私下個性很大男人的他，還多次飆罵老婆，讓福原愛氣到帶孩子回日本，直到江宏傑飛到日本談判10天，福原愛才決定給最後一次機會，不料，江家人舊習未改，福原愛便再次動了離婚念頭。
最後一點，身為一家之主的江宏傑，婚後為拚命工作養家，除了演藝事業、籌備高雄的桌球館，也忙於屏科大的碩士班學業，因此平日常常不在家，2人被迫當「周末夫妻」，獨自和婆家家人相處的福原愛精神壓力可想而知，這些也許都成了雙方無法繼續走下去的因素，讓福原愛決意找律師和江宏傑打離婚官司。（編輯：楊穎軒）